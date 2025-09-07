芬太尼議題陷僵局 陸繼續磋商…妥協有限

隨著美中貿易談判進展緩慢，北京方面採取新立場：繼續磋商，但妥協有限，在川普政府解除對中國大陸進口品徵收的20%芬太尼關稅前，北京不會採取行動。

美媒報導，北京的最新立場反映在中國商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼8月底訪問華府的行程中。知情人士透露，此行並非應美方邀請，李成鋼並未會見美國財長貝森特或貿易代表葛里爾等高層談判官員，而是與財政部、商務部和美國貿易代表署的副部長級官員會面，重申北京一貫主張，包括取消加徵的關稅並放寬科技產品出口限制，但幾乎沒有提出實質性讓步，會面幾無成效。

李成鋼此行展現出中國國家主席習近平的新指示：藉著與川普政府接觸的同時少做讓步，北京試圖彰顯自身作為負責任大國的形象，最終形成微妙的緩和，但短期內達成協議可能性不大。

目前，美中在芬太尼議題陷入僵局。知情人士透露，在川普政府解除對大陸進口商品徵收的20%芬太尼關稅前，北京不會採取行動。