川普開小門 豁免部分關稅…涵蓋鎳、黃金、特定農產品、飛機零件等

美國總統川普5日簽署行政命令，調整今年4月公布的對等關稅範圍，最快自8日起，對與美國達成貿易協議的國家，提供部分產品關稅豁免，免稅產品項目涵蓋鎳、黃金等金屬、特定農產品、飛機零件，學名藥的成分。但將矽利康產品納入課稅範圍。

最新行政命令列出超過45類商品，若合作夥伴國家與美方簽訂框架協議，降低川普的「對等關稅」及依「1962年貿易擴展法」第232條款徵收的產業關稅，即可享有零關稅待遇。符合資格國家將自美東時間8日凌晨0時01分（台灣時間8日中午12時01分）起享有豁免。

川普在這道命令中強調，美國是否願意降稅，取決於「貿易夥伴在對等貿易協議中對美國的承諾範圍與經濟價值」，以及是否符合美國國家利益。

白宮官員表示，這些降稅範圍涵蓋「無法在美國境內種植、開採或自然生產，或國內產量不足以滿足需求」等項目，也新增農產品、飛機及零組件，以及用於製藥的非專利品項。

一旦國家與美國達成「對等」協議，美國貿易代表署、商務部與海關可直接豁免相關進口關稅，無須再由川普簽發新命令。零關稅清單包括石墨、多種形式的鎳，以及製作學名藥所需的化合物，如麻醉劑利多卡因與醫療檢測試劑。

這項命令也涵蓋多種類型的黃金進口，金條是美國自瑞士的重要進口品。瑞士目前正承受39%的高關稅。

命令同時允許取消對天然石墨、釹磁鐵、發光二極體（LED）的關稅，並撤銷過去對部分塑膠與多晶矽的關稅豁免。多晶矽是太陽能面板關鍵材料。

豁免關稅礦物種類繁多，包括用於航太、消費電子、醫療設備及其他科技產業的關鍵原料。除矽利康產品，川普還將樹脂、氫氧化鋁新納入對等關稅課徵範圍。