美日貿易協議未塵埃落定？日方喊「還有待解決」 缺這2項關稅行政命令

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
日本經濟再生大臣赤澤亮正。路透
美國總統川普4日簽署行政命令，實施與日本在7月達成的貿易協議。日本經濟再生大臣暨首席談判代表赤澤亮正6日表示，美日協議「還有待解決」，因華府還沒有發布外界預期的藥品和半導體關稅行政命令。

赤澤亮正自華盛頓返國後對記者表示，「雖然美方已公布關於調整基本關稅，以及汽車與零組件關稅的行政命令，但對適用最惠國待遇的藥品和半導體行政命令則尚未發布」，「因此，不能說貿易協議已處理好」。他說，東京當局將持續力促美方發布其餘的命令。

赤澤亮正也說，日本將著手對美國汽車關稅改變的經濟影響，以及日本相較於他國的貿易競爭條件，進行全面分析。

根據川普4日公布的行政命令，美國對汽車與零組件在內的日本大部分產品將徵收最高15%的關稅，並於行政令公布後七日內生效。新稅率將追溯適用於日本自8月7日起出口到美國的大部分產品，避免對日本的特定關稅與現行關稅重複加徵。

東京此前一直敦促華府履行承諾，將汽車關稅由27.5%下調，以減輕日本汽車業壓力。

關稅 川普 日本 東京 美國 半導體

