印媒：莫迪因關稅與川普疏遠 不參加聯合國大會

美國總統川普（Donald Trump）對印度商品課徵共達50%的高額關稅，引發印度不滿，印度總理莫迪（Narendra Modi）據傳因此將缺席在美國舉行的聯合國大會及相關活動。

印度新聞信託社（PTI）報導，根據發言名單，莫迪不會在聯合國大會高階會議上發表演說，而是派出外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）前往聯合國發表談話。

聯合國大會將於9日在美國紐約展開，23日到29日是各國高階代表輪流發表演說，並讓彼此就全球性議題進行討論，巴西預料將如傳統率先發言，東道主美國則緊接在後。

今日印度（India Today）指出，印度原由莫迪代表演說，預計在同一天發表談話的還有以色列、中國、巴基斯坦、孟加拉的高層代表，時間安排在26日，但現在改由蘇杰生出席，發言時間預計會換到27日。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，今年是聯合國成立80週年，其高階會議被認為是今年「最繁忙的外交時刻」，這次會議預期將會以俄羅斯和烏克蘭、以色列與哈瑪斯的衝突為焦點。

莫迪2月前往美國與川普會晤後，兩人發表共同聲明，宣布開始對雙邊貿易協定（BTA）進行談判，BTA的第一部分預計於秋季生效，且對雙方都有利，一度讓印度認為將在與美國的關稅談判上獲得重要進展。

但川普先是公布印度將被課徵25%的對等關稅，稅率高於日本、韓國等國的15%，已經讓印度在國際貿易上處於劣勢；接著又以印度向俄羅斯購買石油為由，再對印度加徵25%的懲罰性關稅。

如此一來，印度商品若想賣到美國，將面臨高達50%的高額關稅，這讓莫迪甚至整個印度都對川普與美國大感不滿。

莫迪在剛結束的上海合作組織（SCO）高峰會與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）會晤，被外界認為印度與兩國交好、對川普及其提出的關稅表達不滿的信號。