美中貿易談判進展緩慢 北京新策略「談歸談、一條件才讓步」

華爾街日報6日報導，隨著中國大陸與美國貿易談判進展緩慢，北京方面採取新立場：繼續磋商，但妥協有限。

此立場反映在中國商務部副部長、國際貿易談判代表李成剛近期訪問華府的行程中。知情人士透露，此行並非應美方邀請，李成剛並未會見美國財政部長貝森特或美國貿易代表葛里爾等直接參與高層談判的官員，而是與財政部、商務部和美國貿易代表署的副部長級官員會面，重申北京一貫的主張。

知情人士透露，李成剛8月底訪問華府期間，重申中方要求美國取消對中國商品加徵的關稅，並放寬技術產品出口限制，但幾乎沒有提出實質性讓步。一位知情人士表示：「會面沒有成效。」

李成剛此行展現出中國國家主席習近平的新指示：藉著與川普政府接觸的同時少做讓步，北京試圖在大國競爭加劇之際彰顯自身作為負責任大國的形象。最終形成微妙的緩和，但短期內達成協議的可能性不大。

目前，美中在芬太尼議題上陷入僵局。知情人士透露，在川普政府解除對中國進口商品徵收的20%芬太尼關稅之前，北京不會採取行動。

此外，川普呼籲中國大幅增加採購美國大豆，但至今沒有得到回應。美方官員透露，中國過去18個月一直刻意減少進口美國農產品，包括撤銷肉類加工廠認證、從其他國家採購穀物，以及提前囤積庫存以應對美國收穫季。距離收穫季僅剩數周，美國農民憂心中國可能幾乎不會進口大豆；即使進口，數量也將極為有限。

根據報導，北京接觸華府的另一個原因是經濟因素。由於國內房市崩潰與消費低迷，中方談判人員希望阻止川普政府提高關稅和收緊出口管制，以避免加劇經濟壓力。同時，北京也擔憂美方推動與其他國家達成貿易協議，特別是涉及「防範轉運」的條款，也成為中方談判人員進一步接觸的另一個動機。

華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻談到可能的貿易協議時指出，美中雙方都認為仍有時間解決問題，「雙方都認為今年舉行峰會既有必要，也很可能實現」。