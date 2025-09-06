快訊

交保金差2000萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

曾是受害人！高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍「性侵犯更是罪大惡極」

川普簽行政命令豁免多項產品關稅 曝降稅與否「取決這些條件」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普5日簽署行政命令，最快自8日起，對與美國達成工業產品出口協議的貿易夥伴提供部分關稅豁免，涵蓋鎳、黃金等金屬，以及藥品成分與化學品。歐新社
美國總統川普5日簽署行政命令，最快自8日起，對與美國達成工業產品出口協議的貿易夥伴提供部分關稅豁免，涵蓋鎳、黃金等金屬，以及藥品成分與化學品。歐新社

美國總統川普5日簽署行政命令，最快自8日起，對與美國達成工業產品出口協議的貿易夥伴提供部分關稅豁免，涵蓋鎳、黃金等金屬，以及藥品成分與化學品。

路透報導，最新行政命令列出超過45類商品，若「合作夥伴」國家與美方簽訂框架協議，降低川普的「對等關稅」以及依「1962年貿易擴展法」第232條款徵收的行業關稅，即可享有零關稅待遇。

這道命令也讓美國現行關稅與日本、歐盟等盟友的框架協議承諾相符。根據規定，符合資格的國家將自美東時間8日凌晨0時01分（台灣時間8日中午12時01分）起享有豁免。

川普在命令中強調，美國是否願意降稅，取決於「貿易夥伴在對等貿易協議中對美國的承諾範圍與經濟價值」，以及是否符合美國國家利益。

白宮官員表示，這些降稅範圍涵蓋「無法在美國境內種植、開採或自然生產，或國內產量不足以滿足需求」等項目，也新增農產品、飛機及零組件，以及用於製藥的非專利品項。

一旦國家與美國達成「對等」協議，美國貿易代表署、商務部與海關可直接豁免相關進口關稅，無須再由川普簽發新命令。零關稅清單包括石墨、多種形式的鎳，以及製作學名藥所需的化合物，如麻醉劑利多卡因與醫療檢測試劑。

這項命令也涵蓋多種類型的黃金進口，從金粉、金箔到金條，其中金條是美國自瑞士的重要進口品。瑞士尚未與美國達成貿易協議，目前正承受39%的高關稅。

命令同時允許取消對天然石墨、釹磁鐵、發光二極體（LED）的關稅，並撤銷過去對部分塑膠與多晶矽的關稅豁免。多晶矽是太陽能面板的關鍵材料。

關稅 川普

延伸閱讀

委內瑞拉戰機二度飛越美驅逐艦！川普：會讓他們知道惹上麻煩

白宮：川普將出席觀看美網男單決賽

川普令海豹部隊2019秘密登陸北韓 計畫失敗釀平民死亡

美委局勢緊張 川普擬派10架F-35戰機赴波多黎各

相關新聞

川普簽行政命令豁免多項產品關稅 曝降稅與否「取決這些條件」

美國總統川普5日簽署行政命令，最快自8日起，對與美國達成工業產品出口協議的貿易夥伴提供部分關稅豁免，涵蓋鎳、黃金等金屬，...

關稅戰暫休兵但美國仍將推新規 限制進口陸無人機及重型車輛

儘管中美關稅戰休兵，但美國政府計畫公布新規，限制甚至禁止進口大陸無人機，以及中型和重型車輛。此前，美國已以國安風險為由，...

日本車關稅降至15%…南韓仍維持25% 月損恐達5000億韓元

美國總統川普4日簽署將日本汽車關稅降至15%的美日貿易協定執行行政命令。相較之下，南韓雖與美國達成貿易協定，但仍需承擔2...

川普稱Google遭罰不公平 威脅以關稅報復歐盟

美國總統川普今天強力抨擊歐盟以反壟斷為由重罰Google34.7億美元（約新台幣1055億元）。他威脅歐盟如不撤銷這項「...

川普：將對晶片徵可觀關稅 已在美生產或承諾建廠企業可豁免

美國總統川普4日表示，美國政府「很快」就會對生產線未移至美國企業銷往美國的半導體祭出關稅，並強調關稅將「相當可觀」。

川普簽行政令 美日貿易協議生效

美國總統川普4日正式簽署行政命令，實施與日本在7月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內的日本大部分產品徵收最高15%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。