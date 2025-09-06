川普簽行政命令豁免多項產品關稅 曝降稅與否「取決這些條件」

美國總統川普5日簽署行政命令，最快自8日起，對與美國達成工業產品出口協議的貿易夥伴提供部分關稅豁免，涵蓋鎳、黃金等金屬，以及藥品成分與化學品。

路透報導，最新行政命令列出超過45類商品，若「合作夥伴」國家與美方簽訂框架協議，降低川普的「對等關稅」以及依「1962年貿易擴展法」第232條款徵收的行業關稅，即可享有零關稅待遇。

這道命令也讓美國現行關稅與日本、歐盟等盟友的框架協議承諾相符。根據規定，符合資格的國家將自美東時間8日凌晨0時01分（台灣時間8日中午12時01分）起享有豁免。

川普在命令中強調，美國是否願意降稅，取決於「貿易夥伴在對等貿易協議中對美國的承諾範圍與經濟價值」，以及是否符合美國國家利益。

白宮官員表示，這些降稅範圍涵蓋「無法在美國境內種植、開採或自然生產，或國內產量不足以滿足需求」等項目，也新增農產品、飛機及零組件，以及用於製藥的非專利品項。

一旦國家與美國達成「對等」協議，美國貿易代表署、商務部與海關可直接豁免相關進口關稅，無須再由川普簽發新命令。零關稅清單包括石墨、多種形式的鎳，以及製作學名藥所需的化合物，如麻醉劑利多卡因與醫療檢測試劑。

這項命令也涵蓋多種類型的黃金進口，從金粉、金箔到金條，其中金條是美國自瑞士的重要進口品。瑞士尚未與美國達成貿易協議，目前正承受39%的高關稅。

命令同時允許取消對天然石墨、釹磁鐵、發光二極體（LED）的關稅，並撤銷過去對部分塑膠與多晶矽的關稅豁免。多晶矽是太陽能面板的關鍵材料。