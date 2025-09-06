快訊

交保金差2千萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房子籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

曾是受害人！高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍「性侵犯更是罪大惡極」

關稅戰暫休兵但美國仍將推新規 限制進口陸無人機及重型車輛

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國將推新規，限制進口大陸無人機及重型車輛。圖為大疆無人機。美聯社
美國將推新規，限制進口大陸無人機及重型車輛。圖為大疆無人機。美聯社

儘管中美關稅戰休兵，但美國政府計畫公布新規，限制甚至禁止進口大陸無人機，以及中型和重型車輛。此前，美國已以國安風險為由，對汽車和卡車採取限制措施。

路透報導，美國商務部5日發布聲明稱，最快將在本月發布相關規則，以應對涉及無人機及供應鏈的關鍵資訊與通信技術帶來的國家安全風險，以及來自中國等國家、重量超過1萬磅的車輛。

美國商務部並未透露關於限制措施的具體細節。

大陸製造的產品佔據美國商用無人機市場的絕大部分，其中超過一半來自全球最大無人機製造商大疆（DJI）。這次針對無人機和重型車輛的擬議限制，延續了先前已推出的汽車和卡車進口管制措施。

今年1月，美國前總統拜登政府敲定新規，計畫自2026年底起幾乎全面禁止大陸汽車和卡車進入美國市場，理由是擔憂大陸車載軟體和硬體的安全風險。

美國商務部當時表示，可能將無人機系統納入限制範圍，包括機載電腦、通信與飛行控制系統、地面控制站、操作軟體以及資料存儲等。

美國商務部隨後在今年4月對中型和重型車輛及零部件發起國安調查，並在7月將無人機及相關元件納入調查，這些行動可能將導致更高關稅。

今年6月，美國總統川普簽署行政命令，要求強化防範具有威脅性的無人機，並推動美國無人機製造業發展。

關稅 川普 無人機

延伸閱讀

川普：將對晶片徵可觀關稅 已在美生產或承諾建廠企業可豁免

不滿電動車徵稅談判卡關 大陸盯上歐豬 課反傾銷稅

大陸將實施小行星撞擊任務 驗證防禦方案可行性

遺產900萬怎分…頂客族丈夫驟逝？兩岸律師揭台灣與大陸差異

相關新聞

川普簽行政命令豁免多項產品關稅 曝降稅與否「取決這些條件」

美國總統川普5日簽署行政命令，最快自8日起，對與美國達成工業產品出口協議的貿易夥伴提供部分關稅豁免，涵蓋鎳、黃金等金屬，...

關稅戰暫休兵但美國仍將推新規 限制進口陸無人機及重型車輛

儘管中美關稅戰休兵，但美國政府計畫公布新規，限制甚至禁止進口大陸無人機，以及中型和重型車輛。此前，美國已以國安風險為由，...

日本車關稅降至15%…南韓仍維持25% 月損恐達5000億韓元

美國總統川普4日簽署將日本汽車關稅降至15%的美日貿易協定執行行政命令。相較之下，南韓雖與美國達成貿易協定，但仍需承擔2...

川普稱Google遭罰不公平 威脅以關稅報復歐盟

美國總統川普今天強力抨擊歐盟以反壟斷為由重罰Google34.7億美元（約新台幣1055億元）。他威脅歐盟如不撤銷這項「...

川普：將對晶片徵可觀關稅 已在美生產或承諾建廠企業可豁免

美國總統川普4日表示，美國政府「很快」就會對生產線未移至美國企業銷往美國的半導體祭出關稅，並強調關稅將「相當可觀」。

川普簽行政令 美日貿易協議生效

美國總統川普4日正式簽署行政命令，實施與日本在7月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內的日本大部分產品徵收最高15%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。