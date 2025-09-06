川普稱Google遭罰不公平 威脅以關稅報復歐盟

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
川普抨擊歐盟重罰Google 34.7億美元，揚言若不撤銷將祭報復性關稅。路透
川普抨擊歐盟重罰Google 34.7億美元，揚言若不撤銷將祭報復性關稅。路透

美國總統川普今天強力抨擊歐盟以反壟斷為由重罰Google34.7億美元（約新台幣1055億元）。他威脅歐盟如不撤銷這項「不公平」罰款，將以報復性關稅回敬。

法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示：「歐洲今天『打擊』另一間偉大的美國公司Google，對它處以35億美元罰款，實際上這筆錢本應流向美國投資與就業市場。」

川普表示這項罰款「非常不公平，美國納稅人不會容忍！」

他同時指出，歐盟對Google的罰款是繼一連串包括蘋果（Apple）在內後的另一起。2016年，歐盟要求蘋果向愛爾蘭補繳總計130億歐元的稅金與利息。

「他們應該把他們的錢拿回來！」如果不能，川普表示他將啟動報復性關稅，以「取消這些不公平的罰款」。

川普昨天在白宮宴請科技鉅子，出席嘉賓包括Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）與共同創辦人布林（Sergey Brin）。川普在晚宴上祝賀兩人，因為美國法官本週稍早駁回政府要求Google出售其Chrome瀏覽器，這項裁決是一起重大反壟斷案的一部分。

關稅 川普

延伸閱讀

美委局勢緊張 川普擬派10架F-35戰機赴波多黎各

不顧川普威脅 歐盟祭反壟斷重罰Google千億

川普：將對晶片徵可觀關稅 已在美生產或承諾建廠企業可豁免

川普簽行政令 美日貿易協議生效

相關新聞

美日貿易協議簽了！美確定降日車關稅 7天後生效

美國總統川普四日簽署行政命令，實施與日本在七月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內日本大部分產品徵收最高百分之十五的關...

半導體關稅即將出爐 川普重申有投資就豁免

美國總統川普四日晚間宴請美國科技企業領袖，席間提到他預計在很短時間內開始課徵半導體關稅，但也表明若企業到美國投資或計畫到...

川普稱Google遭罰不公平 威脅以關稅報復歐盟

美國總統川普今天強力抨擊歐盟以反壟斷為由重罰Google34.7億美元（約新台幣1055億元）。他威脅歐盟如不撤銷這項「...

川普：將對晶片徵可觀關稅 已在美生產或承諾建廠企業可豁免

美國總統川普4日表示，美國政府「很快」就會對生產線未移至美國企業銷往美國的半導體祭出關稅，並強調關稅將「相當可觀」。

川普簽行政令 美日貿易協議生效

美國總統川普4日正式簽署行政命令，實施與日本在7月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內的日本大部分產品徵收最高15%的...

美祭50%關稅 印度拉高奢侈品價格 日用品大降稅惠民

美國總統川普對印度加徵的25%關稅，已於8月27日凌晨正式生效，使進入美國的多項印度進口商品關稅總稅率提升至50%。面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。