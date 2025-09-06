川普簽行政令 美日貿易協議生效

美國總統川普4日正式簽署行政命令，實施與日本在7月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內的日本大部分產品徵收最高15%的關稅。降低汽車關稅於行政命令公布七天後生效。部分關稅減免追溯至8月7日生效。

雖然華府和東京早就宣布談成協議，但雙方在細節反覆拉鋸，至今才定案。行政命令還重申，日本政府同意向美國投資5,500億美元，項目由美方選定。

川普的行政命令避免對日本的特定關稅與現行關稅重複加徵。15%稅率將追溯適用於日本自8月7日起出口到美國的大部分產品，那天是川普對數十個貿易夥伴加徵關稅的生效日。

根據這紙命令，美國對日本輸美航太產品及汽車的減免措施將在七日內生效。東京此前一直敦促華府履行承諾，將汽車關稅由27.5%下調，以減輕日本汽車業壓力。

美國也將取消對部分飛機與飛機零件，以及學名藥、藥物成分及前驅化學品的關稅。

不過，官員並未進一步說明5,500億美元投資基金的細節，這是協議的核心支柱，資金來源與運作機制仍然不明朗，兩國的描述也有差異。

美國商務部長盧特尼克與日本談判代表赤澤亮正4日晚間簽署合作備忘錄，鞏固協議內容。

盧特尼克說：「日本已承諾提供5,500億美元，由美國總統投資於國家基礎建設與經濟安全，此事深具歷史意義。我們真的很高興能與日本攜手共進。」

川普先前表示，5,500億美元是「我們可以隨意投資的資金」，並聲稱美方將可以獲得90%利潤。但日本首相石破茂則解釋，東京將提供投資、貸款及貸款擔保的組合，並將其定位為支持日本企業在美國投資計畫的一種方式。

