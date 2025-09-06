聽新聞
半導體關稅即將出爐 川普重申有投資就豁免

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普（後排左）偕第一夫人梅蘭妮亞（後排中），四日在白宮宴請多位科技業大咖，包括美國微軟創辦人比爾蓋茲（前排右）。法新社
美國總統川普（後排左）偕第一夫人梅蘭妮亞（後排中），四日在白宮宴請多位科技業大咖，包括美國微軟創辦人比爾蓋茲（前排右）。法新社

美國總統川普四日晚間宴請美國科技企業領袖，席間提到他預計在很短時間內開始課徵半導體關稅，但也表明若企業到美國投資或計畫到美投資，就能豁免、不會被課稅；他點名蘋果執行長庫克沒危險。

川普當晚在白宮重新裝修的玫瑰園宴請科技公司領袖，包括庫克、臉書創辦人祖克柏等人。有媒體提問川普是否與在場的科技公司領袖討論過半導體關稅，川普答道，美國將向沒打算到美國生產製造的半導體企業課稅。

川普說，半導體關稅的稅率不會太高，但相當可觀，不過庫克的狀況會很好。他八月才宣布加碼投資美國，預計未來四年在美國投資六千億美元。在川普一月回任後，台積電也宣布加碼投資美國一千億美元，讓台積電對美投資總金額達一六五○億美元。

美國四月宣布對等關稅後，也根據美國一九六二年貿易擴張法第二三二條規定，對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，以決定是否徵收關稅。川普第二任曾揚言，考慮課徵百分之百的半導體關稅。

