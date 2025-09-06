美日貿易協議簽了！美確定降日車關稅 7天後生效

美國總統川普四日簽署行政命令，實施與日本在七月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內日本大部分產品徵收最高百分之十五的關稅。降低汽車關稅於行政命令公布七天後生效。部分關稅減免追溯至八月七日生效。

雖然華府和東京早就宣布談成協議，但雙方在細節反覆拉鋸，至今才定案。行政命令還重申，日本政府同意向美國投資五五○○億美元，項目由美方選定。

川普的行政命令避免對日本的特定關稅與現行關稅重複加徵。百分之十五稅率將追溯適用於日本自八月七日起出口到美國的大部分產品，那天是川普對數十個貿易夥伴加徵關稅的生效日。

根據這紙命令，美國對日本輸美航太產品及汽車的減免措施將在七日內生效。日方此前一直敦促華府履行承諾，將汽車關稅由百分之廿七點五下調，以減輕日本汽車業壓力。美國也將取消對部分飛機與飛機零組件，以及學名藥、藥物成分和前驅化學品的關稅。

不過美日官員並未進一步說明五五○○億美元投資基金的細節，這是協議的核心支柱，資金來源與運作機制仍不明朗，兩國描述也有差異。

美國商務部長盧特尼克與日本談判代表赤澤亮正四日晚間簽署合作備忘錄，鞏固協議內容。盧特尼克說，「日本已承諾提供五五○○億美元，由美國總統投資於國家基礎建設與經濟安全，此事深具歷史意義。我們真的很高興能與日本攜手共進」。

川普此前說，五五○○億美元是「我們能隨意投資的資金」，並稱美方將可獲其中九成利潤。

日本首相石破茂則解釋，日方將提供投資、貸款及貸款擔保的組合，並將其定位為支持日企在美投資計畫的一環。他並請赤澤帶親筆信給川普，提到希望川石兩人共築美日關係的黃金時代，並邀川普訪日。