川普：將對晶片徵可觀關稅 已在美生產或承諾建廠企業可豁免

經濟日報／ 編譯季晶晶林文彬／綜合外電
美國總統川普（後排左四）周四宴請美企科技高層，他表示很快會對晶片徵收「相當可觀」的關稅。美聯社
美國總統川普（後排左四）周四宴請美企科技高層，他表示很快會對晶片徵收「相當可觀」的關稅。美聯社

美國總統川普4日表示，美國政府「很快」就會對生產線未移至美國企業銷往美國的半導體祭出關稅，並強調關稅將「相當可觀」。

川普4日與大型科技公司執行長共進晚餐，他在晚宴開始前說：「我已和在場的人討論，晶片與半導體─我們會對未進軍美國的企業祭出關稅，關稅很快就會開徵。」

川普未透露確切時間或稅率，只表示關稅不會特別高，但仍相當可觀，並強調如果企業正在來美國的路上、正在美國興建工廠或打算進軍美國，就不會面臨關稅。川普說：「（蘋果執行長）庫克處境就很樂觀。」當時庫克坐在餐桌對面。

川普上月暗示，將對半導體徵收100%的關稅，甚至最高可達200%或300%。將生產線遷至美國的企業，則將被豁免。但這項關稅不適用於正在美國生產半導體或已經承諾這麼做的公司。台積電、三星電子和SK海力士已陸續宣布投資美國晶片製造的計畫，蘋果日前也將未來四年美國國內投資承諾總金額提高至6,000億美元。

除了庫克，參加這場晚宴的科技業領袖還有Meta執行長祖克柏、OpenAI執行長奧特曼、Alphabet執行長皮伽及共同創辦人布林，以及微軟執行長納德拉和共同創辦人蓋茲等，但輝達執行長黃仁勳與特斯拉執行長馬斯克缺席。

川普請在座高階主管談談自家計畫，這些企業領袖隨後依序強調他們拓展美國事業版圖的努力，並對政府政策表達謝意，一些人還提到自家公司美國投資計畫規模。

第一個發言的祖克柏說：「在場企業都在大興土木，大家都在大舉投資美國以打造資料中心和基礎設施，藉此為下一波創新提供動力。」被川普問到Meta投資規模時，祖克柏表示，2028年底前將投資「至少6,000億美元」。

奧特曼也說：「感謝您是這麼親商及支持創新的總統，這是令人耳目一新的改變。我認為這會為我們長期引領全球奠定基礎，如果不是由您領導，這一切不會發生。」

此外，這些大型科技公司領袖也紛紛表態支持美國第一夫人梅蘭妮亞發起的人工智慧（AI）教育計畫。微軟表示，將開放美國所有大學生免費使用旗下Copilot AI。奧特曼則宣布OpenAI將推出就業平台，以及聯手沃爾瑪（Walmart）等雇主推出認證計畫。

關稅 川普

延伸閱讀

川普酸不停：這「兩國」已投靠最黑暗的中國大陸

川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

川普宴請科技巨頭 逐一問投資金額 2執行長各承諾投6000億

Fed理事庫克涉房貸詐欺 司法部發傳票調查展開調查

相關新聞

美日貿易協議簽了！美確定降日車關稅 7天後生效

美國總統川普四日簽署行政命令，實施與日本在七月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內日本大部分產品徵收最高百分之十五的關...

半導體關稅即將出爐 川普重申有投資就豁免

美國總統川普四日晚間宴請美國科技企業領袖，席間提到他預計在很短時間內開始課徵半導體關稅，但也表明若企業到美國投資或計畫到...

川普稱Google遭罰不公平 威脅以關稅報復歐盟

美國總統川普今天強力抨擊歐盟以反壟斷為由重罰Google34.7億美元（約新台幣1055億元）。他威脅歐盟如不撤銷這項「...

川普：將對晶片徵可觀關稅 已在美生產或承諾建廠企業可豁免

美國總統川普4日表示，美國政府「很快」就會對生產線未移至美國企業銷往美國的半導體祭出關稅，並強調關稅將「相當可觀」。

川普簽行政令 美日貿易協議生效

美國總統川普4日正式簽署行政命令，實施與日本在7月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內的日本大部分產品徵收最高15%的...

美祭50%關稅 印度拉高奢侈品價格 日用品大降稅惠民

美國總統川普對印度加徵的25%關稅，已於8月27日凌晨正式生效，使進入美國的多項印度進口商品關稅總稅率提升至50%。面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。