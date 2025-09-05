川普下令不對日本疊加15%關稅 日美簽投資備忘錄

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

白宮今天宣布，美國總統川普已簽署行政命令，降低日本汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象，也就是不疊加15%關稅。而雙方也就日本承諾對美投資，簽署備忘錄。

「日本經濟新聞」報導，川普的行政命令包含把現行針對日本汽車的25%關稅降至12.5%，與既有2.5%的稅率合併後，總稅率為15%。這部分是日本與美國7月談妥的內容。而調降關稅的生效時間等細節，將於7天內公布。

關於美方降低日本汽車關稅的具體時間，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天在華府召開記者會時說道：「從現在起算，應該不會超過2週」。赤澤亮正從東京時間4日起，第10度訪美，協調關稅。

至於對等關稅部分，川普的行政命令也把日本列為對等關稅減免對象，也就是現有稅率未滿15%的品項，既有稅率與對等關稅加總上限為15%；現有稅率逾15%的品項，則不適用對等關稅，也就是不疊加15%關稅。

而對等關稅的負擔減輕措施會追溯到8月7日，美方也將退還多繳納的稅金。這部分的負擔減輕措施，日本與歐洲聯盟（EU）相同。

另外，川普政府也把日本製的學名藥、以及其原料的稅賦將降至0%的內容，納入總統行政命令，也表示近期將免除日本製飛機及零件的鋼鋁關稅與銅關稅。

關於日本先前在關稅談判中承諾投資美國5500億美元，總統行政命令也已記載這部分的內容。

赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick），今天在美國商務部簽署上述投資的備忘錄。盧特尼克就此表示，「今天是歷史性的一天，隨著簽完備忘錄，交易正式完成。」

而赤澤亮正簽完備忘錄後在華府召開記者會說明對美投資，「7月（談妥）的協議沒有任何改變，將提供最多5500億美元的投資、融資及融資擔保」。

根據日本政府公布的備忘錄文件，投資標的將由美國政府的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定。日本方面雖可選擇不提供資金，但事先要與美國協商。

備忘錄也寫明，若日本不提供資金，美國可提高對日關稅，但同時也指出：「只要日本誠實履行備忘錄，並未怠於提供投資所需資金，美國無意提高關稅。」

另外，美國的總統行政命令也提到，日本將在「最低進口配額（Minimum Access，MA）」內，增加輸入75%美國米。

日本政府每年有77萬公噸外國米可以用免關稅方式進口，被稱為「最低進口配額」，目前這個配額內的美國米占了約35萬公噸，若增加75%，單純計算約為60萬噸。

此外，美國的總統行政命令也提到，已經通過美國安全認證的美國汽車，進入日本時不需要再額外接受日方的測試，以及日本將購買美國製的民航機與防衛裝備。

