川普將啟動美墨加協定重談 擬提高汽車業美製比例

「華爾街日報」披露，美國準備重新協商自家最大的自貿協定「美墨加協定」（USMCA）。美國貿易代表署（USTR）將在一個月內開始就重新談判美墨加協定進行公共諮詢。

報導指出，美國準備與墨西哥、加拿大兩國重新協商美墨加協定，相關諮詢程序即將啟動。川普政府打算藉重新談判更新協定內容，尋求進一步提高產品中必須包含的美國製造比例，尤其針對汽車產業。

依據2020年的協定施行細則規定，最遲須於2025年10月4日前啟動公共諮詢程序。

啟動公共諮詢是重新談判的第一個正式步驟。由川普於2020年簽署的美墨加協定，包含每6年須進行一次審查的條款，整個重新談判過程預計將持續數月。在徵詢公共意見後，政府必須舉行至少一場公聽會，並在2026年1月向國會簡報情況，之後再於2026年7月1日前舉行首次正式的「美墨加協定」三方審查會議。

據熟悉政府內部想法的人士透露，行政部門最快可能本週對企業和工會發出意見徵詢。不過，美國總統川普的團隊過去曾多次向相關方表示即將發布意見徵求，但隨後又延後日期。

美墨加協定被譽為川普第一任內的重要貿易成就之一，取代1992年的「北美自由貿易協定」（NAFTA）；川普當時在競選期間曾批評NAFTA將美國工廠和工作機會拱手讓給其他貿易夥伴，尤其是墨西哥。

然而川普今年回鍋後的相關舉措削弱「美墨加協定」。他聲稱加墨兩國放任毒品走私進入美國，就任後旋即對加墨實施25%的關稅，隨後又豁免符合協定的商品。華爾街日報今年1月時披露，祭出關稅部分目的是在重新談判過程中最大化美國的籌碼並加速談判進程。

墨西哥和加拿大是美國最大的兩個貿易夥伴，汽車製造業等多個產業已發展出成熟的跨洲供應鏈，但因川普關稅受到衝擊。儘管對符合「美墨加協定」的商品有豁免，但加墨與美國間不少貿易仍受關稅影響。

美國貿易代表署不願回應華爾街日報的報導，白宮方面也未答覆相關詢問。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）1日晚間曾與川普通話。他昨天表示，雙方討論到貿易等議題，且兩國「正在取得進展」。

除因芬太尼走私而課徵的關稅外，美國還對加拿大鋼鋁、汽車及木材等多個產業加徵關稅，加拿大正爭取減輕。卡尼表示不預期短期內能達成協議，但他指出，美加兩國間大部分貿易都在美墨加協定涵蓋範圍，得以免於關稅。

公共諮詢即將展開前夕，美國國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天在位於墨西哥市（Mexico City）市中心的國家宮（National Palace）與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）會談，以跨境安全協調為首要議題進行討論。

盧比歐強調墨西哥展現出合作意願，並願意與美國政府互動。墨西哥是美國最大的貿易夥伴，約80%的出口產品都銷往美國。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）昨天與美國貿易及商務官員會晤後說：「我可以預見，未來幾個月以及『美墨加協定』的審查過程不會容易。但我們需要彼此才能保持競爭力。」

川普盟友之一的俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）表示，他預期行政部門將在許多商品上推動更高的「美製比例」，尤其汽車。

莫雷諾今天在參議院場外說：「必須大幅提高『美製比例』，特別是汽車業。其實這也是我和墨西哥領導層談到的重點之一，各方必須意識到，在墨西哥生產而流入美國的汽車數量將大幅減少。」