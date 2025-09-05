川普稱很快課半導體關稅 未在美設廠企業難倖免

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普今天在與各大科技公司執行長（CEO）共進晚餐前表示，他的政府將對未將產線移至美國的企業輸美半導體課徵關稅

路透社報導，川普自1月重返白宮執政以來，以課徵關稅作為施壓手段，不僅疏遠了貿易夥伴，也引發金融市場動盪，加劇全球經濟不確定性。

川普說：「沒錯，我已和在場人士討論過，關於晶片和半導體，我們將對那些沒有來（美國設廠）的企業課徵關稅。我們很快就會徵收關稅。」但他沒有透露具體時間或稅率。

他告訴媒體：「我們會祭出相當可觀的關稅，不是非常高，但算是相當可觀的關稅，但如果他們來美國設廠或計劃設廠，就不會面臨關稅。」

川普談到半導體時說：「如果他們不來就會有關稅。」

川普談及蘋果公司（Apple）執行長庫克（TimCook）時表示：「我認為庫克的情況會相當不錯。」當時庫克就坐在川普對面。

蘋果近期承諾未來4年在美投資總額將增至6000億美元，與此同時，其他科技領袖也陸續對川普展現合作意願。

川普上月表示，美國將對進口半導體課徵約100%關稅，但這項措施不適用於在美設廠或明確承諾投資的企業。

台積電、韓國三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK Hynix）先前均已宣布在美投資晶片製造。

