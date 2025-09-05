川普說 很快會對未赴美生產的晶片徵「可觀」關稅 先前暗示高於100%

美國總統川普周四在白宮設宴款待大型科技公司執行長期間表示，他將對未將生產轉移到美國的進口半導體加徵關稅。

川普告訴記者：「是的，我已經和這些人討論過晶片和半導體問題，我們將對沒來的公司開徵關稅。我們很快就會徵關稅。」

他未透露具體時間或稅率，只說：「我們將徵收相當可觀的關稅，不是特別高，但相當可觀，大家知道，如果他們來美國，正在建廠或準備進駐設廠，就不會有關稅，」

川普強調，「如果他們不來，就要徵關稅」。他舉例說，「（蘋果執行長）庫克的狀況就相當不錯」。當時庫克隔著餐桌坐他斜對面。

川普上月暗示，將對半導體徵收100%的關稅，甚至最高可達200%或300%。將生產線遷至美國的企業，產品則將被豁免。iPhone製造商蘋果已宣布，未來四年在美投資承諾提高至6, 000億美元。台積電、南韓的三星電子與SK海力士，都宣布了赴美投資設廠的計畫。

不過，川普的關稅正面臨司法挑戰。在下級法院裁定他依據1977年國際緊急經濟權力法推動的大部分關稅無效後，他的政府已要求美國最高法院迅速審理此案，