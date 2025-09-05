聽新聞
0:00 / 0:00
川普說 很快會對未赴美生產的晶片徵「可觀」關稅 先前暗示高於100%
美國總統川普周四在白宮設宴款待大型科技公司執行長期間表示，他將對未將生產轉移到美國的進口半導體加徵關稅。
川普告訴記者：「是的，我已經和這些人討論過晶片和半導體問題，我們將對沒來的公司開徵關稅。我們很快就會徵關稅。」
他未透露具體時間或稅率，只說：「我們將徵收相當可觀的關稅，不是特別高，但相當可觀，大家知道，如果他們來美國，正在建廠或準備進駐設廠，就不會有關稅，」
川普強調，「如果他們不來，就要徵關稅」。他舉例說，「（蘋果執行長）庫克的狀況就相當不錯」。當時庫克隔著餐桌坐他斜對面。
川普上月暗示，將對半導體徵收100%的關稅，甚至最高可達200%或300%。將生產線遷至美國的企業，產品則將被豁免。iPhone製造商蘋果已宣布，未來四年在美投資承諾提高至6, 000億美元。台積電、南韓的三星電子與SK海力士，都宣布了赴美投資設廠的計畫。
不過，川普的關稅正面臨司法挑戰。在下級法院裁定他依據1977年國際緊急經濟權力法推動的大部分關稅無效後，他的政府已要求美國最高法院迅速審理此案，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言