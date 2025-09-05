快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

川普說 很快會對未赴美生產的晶片徵「可觀」關稅 先前暗示高於100%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（後排中）周四宴請美企科技高層，他表示很快會對晶片徵收「相當可觀」的關稅。路透
美國總統川普（後排中）周四宴請美企科技高層，他表示很快會對晶片徵收「相當可觀」的關稅。路透

美國總統川普周四在白宮設宴款待大型科技公司執行長期間表示，他將對未將生產轉移到美國的進口半導體加徵關稅

川普告訴記者：「是的，我已經和這些人討論過晶片和半導體問題，我們將對沒來的公司開徵關稅。我們很快就會徵關稅。」

他未透露具體時間或稅率，只說：「我們將徵收相當可觀的關稅，不是特別高，但相當可觀，大家知道，如果他們來美國，正在建廠或準備進駐設廠，就不會有關稅，」

川普強調，「如果他們不來，就要徵關稅」。他舉例說，「（蘋果執行長）庫克的狀況就相當不錯」。當時庫克隔著餐桌坐他斜對面。

川普上月暗示，將對半導體徵收100%的關稅，甚至最高可達200%或300%。將生產線遷至美國的企業，產品則將被豁免。iPhone製造商蘋果已宣布，未來四年在美投資承諾提高至6, 000億美元。台積電、南韓的三星電子與SK海力士，都宣布了赴美投資設廠的計畫。

不過，川普的關稅正面臨司法挑戰。在下級法院裁定他依據1977年國際緊急經濟權力法推動的大部分關稅無效後，他的政府已要求美國最高法院迅速審理此案，

關稅 川普

延伸閱讀

台積電沒事了？ 川普：到美投資的企業豁免半導體關稅

川普政府砍聯邦資金 西北大學校長辭職

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

川普派國民兵進駐 華盛頓特區尋求聯邦法院阻止

相關新聞

應對川普關稅 巴西總統顧問：習近平將視訊參加金磚國家特別峰會

儘管大陸國家主席習近平今年7月，首次缺席在巴西召開的金磚峰會，但在巴西總統顧問阿莫林近日訪問北京，出席中共九三閱兵、與大...

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

美國總統川普4日簽署行政命令，正式實施美國與日本的貿易協議。根據該協議，美方將對包括汽車和零件在內的日方大部分產品徵收最...

台積電沒事了？ 川普：到美投資的企業豁免半導體關稅

美國總統川普4日晚間宴請美國科技企業領袖，川普表示，他預計在很短的時間內開始課徵半導體關稅，不過他也表明，如果企業到美國...

川普下令不對日本疊加15%關稅 日美簽投資備忘錄

白宮今天宣布，美國總統川普已簽署行政命令，降低日本汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象，也就是不疊加15%關稅。而雙...

川普說 很快會對未赴美生產的晶片徵「可觀」關稅 先前暗示高於100%

美國總統川普周四在白宮設宴款待大型科技公司執行長期間表示，他將對未將生產轉移到美國的進口半導體加徵關稅。

川普速報／印度稅改緩關稅衝擊 川普擬重談美墨加貿協

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 印度簡化稅制以減緩高關稅衝擊並刺激消費，川普則準備重啟美墨加貿易協定談判，要求提高美國含量。美股因降息預期續創新高，道瓊與標普500齊漲；同時，Armani帝國的繼承與治理問題成為家族企業關注案例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。