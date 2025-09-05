台積電沒事了？ 川普：到美投資的企業豁免半導體關稅

美國總統川普4日晚間宴請美國科技企業領袖，川普表示，他預計在很短的時間內開始課徵半導體關稅，不過他也表明，如果企業到美國投資，或計畫到美國投資，可以取得豁免、不會被課稅；川普點名蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）沒有危險。

川普4日晚間於白宮重新裝修過的玫瑰園科技企業領袖，包括庫克、臉書（Facebook）創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）等人。

有媒體詢問川普是否與在場的科技企業領袖曾討論過半導體關稅，川普用肯定句回應；川普表示，美國將向沒有打算到美國生產製造的半導體企業課稅。

川普說，政府將很快會宣布半導體關稅，並形容半導體關稅的稅率不會太高，但相當可觀；川普也說，如果企業到美國生產製造，或計畫到美國生產製造，就不會被課徵關稅。

川普表示，庫克的狀況會很好；庫克8月分才宣布，加碼投資美國，預計未來4年在美國投資6000億美元。

而川普政府上台後，台積電也宣布加碼投資美國1000億美元，讓台積電對美投資總金額達到1650億美元。

美國4月宣布對等關稅之後，也依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定，針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，決定是否徵收關稅；川普日前曾說考慮課徵100%的半導體關稅。