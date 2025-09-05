快訊

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

台股開高走高 早盤漲逾250點！ 台積電開高15元

川普簽行政令 7天後下調日汽車關稅 部分關稅減免追溯至8/7生效

經濟日報／ 編譯季晶晶／ 綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普周四簽署行政命令，正式實施與日本在7月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內日本大部分產品徵收最高15%的關稅。降低汽車關稅於行政命令公布七天後生效。部分關稅減免追溯至8月7日生效。

雖然華府和東京早就宣布談成協議，但雙方在細節上反覆拉鋸，至今才正式定案。行政命令還重申，日本政府同意向美國投資5,500億美元，項目由美方選定。根據美方官員，本周為貿易協商而遠赴華府的日本首席貿易談判代表赤澤亮正周四見到了川普。

川普的行政命令避免對日本的特定關稅與現行關稅重複加徵。15%的稅率將追溯適用於日本自8月7日起出口到美國的大部分產品，那天是川普對數十個貿易夥伴加徵關稅的生效日。

根據這紙命令，美國對日本輸美航太產品及汽車的減免措施將在七日內生效。東京此前一直敦促華府履行承諾，將汽車關稅由27.5%下調，以減輕日本汽車產業的壓力。

美國也將取消對部分飛機與飛機零件，以及學名藥、藥物成分及前驅化學品的關稅。

不過，官員並未進一步說明5,500億美元投資基金的細節，這是協議的核心支柱，資金來源與運作機制卻仍不明朗，兩國的描述也有差異。

美國商務部長盧特尼克與赤澤亮正周四晚間簽署諒解備忘錄，鞏固協議內容。盧特尼克說：「日本已承諾提供5,500億美元，由美國總統投資於國家基礎建設與經濟安全，此事深歷史意義。我們真的很高興能與日本攜手共進。」

川普先前表示，5,500億美元是「我們可以隨意投資的資金」，並稱美方將可獲得90%的利潤。日相石破茂則解釋，東京將提供投資、貸款及貸款擔保的組合，並將其定位為支持日企在美投資計畫的一種方式。

關稅 川普

延伸閱讀

川普政府上訴遇挫 法院維持恢復核發X性別護照令

川普政府砍聯邦資金 西北大學校長辭職

川普今天將下令國防部改名「戰爭部」 要讓五角大廈更強硬

川普將簽署行政命令 把美國國防部改回「戰爭部」

相關新聞

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

美國總統川普4日簽署行政命令，正式實施美國與日本的貿易協議。根據該協議，美方將對包括汽車和零件在內的日方大部分產品徵收最...

台積電沒事了？ 川普：到美投資的企業豁免半導體關稅

美國總統川普4日晚間宴請美國科技企業領袖，川普表示，他預計在很短的時間內開始課徵半導體關稅，不過他也表明，如果企業到美國...

川普簽署行政命令 降低日本汽車進口關稅至15%

美國總統川普今天簽署一項行政命令，降低日本汽車進口關稅至15%，落實美日達成的貿易協議

川普速報／印度稅改緩關稅衝擊 川普擬重談美墨加貿協

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 印度簡化稅制以減緩高關稅衝擊並刺激消費，川普則準備重啟美墨加貿易協定談判，要求提高美國含量。美股因降息預期續創新高，道瓊與標普500齊漲；同時，Armani帝國的繼承與治理問題成為家族企業關注案例。

川普簽行政令 7天後下調日汽車關稅 部分關稅減免追溯至8/7生效

美國總統川普周四簽署行政命令，正式實施與日本在7月達成的貿易協議，對包括汽車與零組件在內日本大部分產品徵收最高15%的關...

川普：關稅官司若敗訴 與各國貿易協議將作廢

美國總統川普暗示，如果他的全球關稅行動最終被美國法院裁定非法，與歐盟、日本和南韓等經濟體達成的貿易協議將作廢。川普政府三日請求最高法院迅速裁定，他是否有權援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收對等關稅及芬太尼關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。