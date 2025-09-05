快訊

川普簽署行政命令 降低日本汽車進口關稅至15%

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統川普今天簽署一項行政命令，降低日本汽車進口關稅至15%。(路透)
美國總統川普今天簽署一項行政命令，降低日本汽車進口關稅至15%，落實美日達成的貿易協議。

法新社報導，根據白宮公布的行政命令內容，日本輸美汽車關稅稅率將從目前的27.5%降至15%，其他許多商品的關稅上限將設定為15%。

這一結果對日本而言是一大勝利。日本關稅特使今天前往華府敦促川普簽署這份文件，以落實雙方數週前宣布的協議。

儘管美日7月下旬就宣布達成貿易協議，但兩國在細節上仍存有歧異。

川普8月初首次實施對日本及其他數十個經濟體的高額關稅時，15%稅率在許多商品上是疊加在既有關稅之上。

這種情況促使日本關稅特使赤澤亮正對媒體表示，預期華府將修正這些規則。

修改內容需在規則刊登於《聯邦公報」（FederalRegister）後的7天內完成。

川普：關稅官司若敗訴 與各國貿易協議將作廢

美國總統川普暗示，如果他的全球關稅行動最終被美國法院裁定非法，與歐盟、日本和南韓等經濟體達成的貿易協議將作廢。川普政府三日請求最高法院迅速裁定，他是否有權援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收對等關稅及芬太尼關稅。

川普簽署行政命令 降低日本汽車進口關稅至15%

美國總統川普今天簽署一項行政命令，降低日本汽車進口關稅至15%，落實美日達成的貿易協議

企業搶在關稅上路前進貨 美7月貿易逆差擴大至四個月來最高

美國商務部4日公布，7月貿易逆差比6月激增近33%，達783億美元，為四個月來高點，也比預估的780億美元略高，主因企業...

川普關稅竟成美債「救命稻草」 投資人憂政府收入生變引爆公債拋售

債券投資人如今轉而押注，川普關稅帶來的收入將支撐美國公共財政，這和美國公債市場今年初因貿易戰引爆慘烈賣壓的情況，形成諷刺...

日本官員第10度訪美 將敦促調降關稅與協調文件

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天啟程，再度前往美國華府，計劃敦促美方發布總統行政命令調降先前已經談妥的汽車關稅，以及把日...

