川普簽署行政命令 降低日本汽車進口關稅至15%

美國總統川普今天簽署一項行政命令，降低日本汽車進口關稅至15%，落實美日達成的貿易協議。

法新社報導，根據白宮公布的行政命令內容，日本輸美汽車關稅稅率將從目前的27.5%降至15%，其他許多商品的關稅上限將設定為15%。

這一結果對日本而言是一大勝利。日本關稅特使今天前往華府敦促川普簽署這份文件，以落實雙方數週前宣布的協議。

儘管美日7月下旬就宣布達成貿易協議，但兩國在細節上仍存有歧異。

川普8月初首次實施對日本及其他數十個經濟體的高額關稅時，15%稅率在許多商品上是疊加在既有關稅之上。

這種情況促使日本關稅特使赤澤亮正對媒體表示，預期華府將修正這些規則。

修改內容需在規則刊登於《聯邦公報」（FederalRegister）後的7天內完成。