聽新聞
0:00 / 0:00
川普簽署行政命令 降低日本汽車進口關稅至15%
美國總統川普今天簽署一項行政命令，降低日本汽車進口關稅至15%，落實美日達成的貿易協議。
法新社報導，根據白宮公布的行政命令內容，日本輸美汽車關稅稅率將從目前的27.5%降至15%，其他許多商品的關稅上限將設定為15%。
這一結果對日本而言是一大勝利。日本關稅特使今天前往華府敦促川普簽署這份文件，以落實雙方數週前宣布的協議。
儘管美日7月下旬就宣布達成貿易協議，但兩國在細節上仍存有歧異。
川普8月初首次實施對日本及其他數十個經濟體的高額關稅時，15%稅率在許多商品上是疊加在既有關稅之上。
這種情況促使日本關稅特使赤澤亮正對媒體表示，預期華府將修正這些規則。
修改內容需在規則刊登於《聯邦公報」（FederalRegister）後的7天內完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言