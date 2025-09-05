墨西哥挺本土產業 考慮對未簽貿易協定國家加徵關稅
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨西哥政府考慮對跟墨西哥之間沒有貿易協定的國家加徵進口關稅，包括中國。
上述關稅措施會是「墨西哥計畫」（Plan Mexico）的一環。這項計畫目的是在美國總統川普（DonaldTrump）對部分墨西哥輸美產品加徵關稅的情況下，提振墨西哥本土的產業。
路透社報導，薛恩鮑姆今天在例行記者會中指出：「我們考慮徵收特定關稅。」她補充道，徵收對象會是沒跟墨西哥簽署貿易協定的國家，包括中國。
薛恩鮑姆並未說明哪些產品或產業可能受影響。
拉美第2大經濟體墨西哥是「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMCA）成員。該協定於川普首個美國總統任期內談成，在2020年取代「北美自由貿易協定」（NAFTA）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言