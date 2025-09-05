墨西哥挺本土產業 考慮對未簽貿易協定國家加徵關稅

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨西哥政府考慮對跟墨西哥之間沒有貿易協定的國家加徵進口關稅，包括中國。

上述關稅措施會是「墨西哥計畫」（Plan Mexico）的一環。這項計畫目的是在美國總統川普（DonaldTrump）對部分墨西哥輸美產品加徵關稅的情況下，提振墨西哥本土的產業。

路透社報導，薛恩鮑姆今天在例行記者會中指出：「我們考慮徵收特定關稅。」她補充道，徵收對象會是沒跟墨西哥簽署貿易協定的國家，包括中國。

薛恩鮑姆並未說明哪些產品或產業可能受影響。

拉美第2大經濟體墨西哥是「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMCA）成員。該協定於川普首個美國總統任期內談成，在2020年取代「北美自由貿易協定」（NAFTA）。