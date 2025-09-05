墨西哥挺本土產業 考慮對未簽貿易協定國家加徵關稅

中央社／ 墨西哥市4日綜合外電報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨西哥政府考慮對跟墨西哥之間沒有貿易協定的國家加徵進口關稅，包括中國。

上述關稅措施會是「墨西哥計畫」（Plan Mexico）的一環。這項計畫目的是在美國總統川普（DonaldTrump）對部分墨西哥輸美產品加徵關稅的情況下，提振墨西哥本土的產業。

路透社報導，薛恩鮑姆今天在例行記者會中指出：「我們考慮徵收特定關稅。」她補充道，徵收對象會是沒跟墨西哥簽署貿易協定的國家，包括中國。

薛恩鮑姆並未說明哪些產品或產業可能受影響。

拉美第2大經濟體墨西哥是「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMCA）成員。該協定於川普首個美國總統任期內談成，在2020年取代「北美自由貿易協定」（NAFTA）。

關稅 川普

延伸閱讀

美國關稅衝擊藥品市場 衛福部長石崇良揭三大因應政策

振大環球IPO公開申購吸逾17萬人搶抽籤 凍結市場資金331億元

最低工資審議會9月召開 勞團籲勿以關稅推託調整

日本官員第10度訪美 將敦促調降關稅與協調文件

相關新聞

川普：關稅官司若敗訴 與各國貿易協議將作廢

美國總統川普暗示，如果他的全球關稅行動最終被美國法院裁定非法，與歐盟、日本和南韓等經濟體達成的貿易協議將作廢。川普政府三日請求最高法院迅速裁定，他是否有權援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收對等關稅及芬太尼關稅。

企業搶在關稅上路前進貨 美7月貿易逆差擴大至四個月來最高

美國商務部4日公布，7月貿易逆差比6月激增近33%，達783億美元，為四個月來高點，也比預估的780億美元略高，主因企業...

川普關稅竟成美債「救命稻草」 投資人憂政府收入生變引爆公債拋售

債券投資人如今轉而押注，川普關稅帶來的收入將支撐美國公共財政，這和美國公債市場今年初因貿易戰引爆慘烈賣壓的情況，形成諷刺...

日本官員第10度訪美 將敦促調降關稅與協調文件

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天啟程，再度前往美國華府，計劃敦促美方發布總統行政命令調降先前已經談妥的汽車關稅，以及把日...

川普正式向最高法院上訴 力保關稅合法性 請求速審、11月辯論

美國總統川普周三（3日）晚間請求最高法院快速審理一項上訴案，並且裁定他是否有權依據用於緊急時期的法律來對全球實施對等關稅...

遭裁定對等關稅越權違法 川普政府正式提出上訴

美國川普政府3日請求最高法院，迅速裁定他是否有權援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），徵收對等關稅及芬太尼關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。