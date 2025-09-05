川普：關稅官司若敗訴 貿易協議將作廢

美國總統川普暗示，如果他的全球關稅行動最終被美國法院裁定非法，與歐盟、日本和南韓等經濟體達成的貿易協議將作廢。川普政府三日請求最高法院迅速裁定，他是否有權援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收對等關稅及芬太尼關稅。

川普三日表示，這些關稅讓他與主要貿易夥伴談判時握有籌碼，使美國能在提高進口稅同時不會遭到報復。他說，這些安排讓美國這個世界最大經濟體「再次擁有難以置信的致富機會」。

川普在橢圓辦公室對記者說：「我們與歐盟達成協議，他們快要支付我們一兆美元。你知道嗎？他們很樂意。一切都談妥了。」他說，「關稅官司如果敗訴，這些協議就全完了，我們必須撤銷它們。美國將遭受極大的損失，非常嚴重的損失。」

這是川普首次明確提出，如果最高法院維持下級法院八月廿九日的判決，先前和主要貿易夥伴所達成的貿易協議可能失效。不過，川普表示，他認為政府最終會在此案勝訴。

法律及貿易專家指出，最高法院有六名由共和黨提名的大法官，可能稍微提高川普保住關稅措施的機會。但此案沒有類似前例，難以預測最高法院會如何判決。

行政院發言人李慧芝昨表示，美國政府目前仍對各國課以對等關稅，我方談判團隊持續關注美國政府的變化，尤其要觀察美國政府和美國最高法院如何決定。她說，目前美國政府仍對各國課以對等關稅，因此我方談判團隊現在的目標，仍是繼續替我國業者爭取更好、更合理關稅，也會密切注意後續發展。

ＮＢＣ新聞報導，美國司法部三日提交文件，對聯邦巡迴上訴法院八月廿九日判決提出上訴。這項判決認定川普已逾越權限，因為川普引用的法律僅允許總統在國家緊急情況下管控進口，但並未賦予總統權力徵收無特定期限的全球關稅。多數意見中指出，憲法明定徵收關稅是「國會核心權限」。

不過，相關關稅在案件審理期間仍得繼續實施，至少會持續到十月十四日。川普政府三日提交兩份文件，一份上訴書和一份加快審理動議。聯邦律師索爾在加快審理動議中請求大法官加快審理，以便在十一月第一周就能進行口頭辯論，意味著最高法院需在下周前決定是否受理。

代表原告的自由司法中心律師施瓦布發布聲明表示，相信最高法院將做出不利於總統的裁決。施瓦布說：「這些非法關稅正對小企業嚴重傷害，危及其生存。我們希望此案能迅速解決以保障客戶利益。」

川普稱撤銷關稅會付出高昂代價，但貿易專家說，關稅實際上是由美國進口商支付，而不是產品原產國企業。經濟學家警告，關稅可能會推升美國國內通貨膨脹。