企業搶在關稅上路前進貨 美7月貿易逆差擴大至四個月來最高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國商務部4日公布，7月貿易逆差比6月激增近33%，達783億美元，為四個月來高點，也比預估的780億美元略高，主因企業搶在8月1日新關稅實施之前擴大進口。

美國7月進口額比6月增加5.9%，是今年以來最高，出口額則小增0.3%。這些數字都未經通膨調整。

進口激增，主要是工業用品進口增加所致，這類貨品的增幅達到四個月來最高，反映非貨幣黃金輸美大幅增加；消費商品進口也攀升，汽車以外的資本設備進口額增幅為今年初來最高。

經濟學者指出，今年來每月貿易逆差變動激烈，預示國內生產毛額（GDP）數據也會高度動盪。

這份報告顯示，美國對中國大陸的商品貿易逆差，六個月來首次擴大，對墨西哥的逆差則小幅擴大；對加拿大的商品貿易逆差也有所增加，6月降至2020年以來最低。

經通膨調整後，7月商品貿易逆差擴大至1,001億美元。

關稅 川普 美國 通膨 輸美

