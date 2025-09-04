川普關稅竟成美債「救命稻草」 投資人憂政府收入生變引爆公債拋售

債券投資人如今轉而押注，川普關稅帶來的收入將支撐美國公共財政，這和美國公債市場今年初因貿易戰引爆慘烈賣壓的情況，形成諷刺對比。

美國總統川普4月對貿易夥伴全面加徵關稅，重挫全球市場，也引發經濟衝擊疑慮，迫使川普暫緩部分關稅措施。

但投資人如今卻押注，尚在實施的關稅所帶來的數千億美元收入，可抵銷川普的減稅措施，並抑制美國舉債規模。

NatAlliance Securities國際固定收益主管布倫納（Andy Brenner）說：「我能想到美國政府在短期內減少未償債務的唯一辦法，就是靠關稅收入。」他也提到從晶片商在中國大陸銷售抽成的收益。「如果突然失去這些關稅收入，問題就大了」。

美國國會預算處（CBO）上月預測，川普的關稅未來十年將為美國政府增加4兆美元收入。這筆資金將有助於支應川普的「大而美麗法」的減稅措施，此法預估同期間會讓舉債增加4.1兆美元。

川普經濟戰略數月波折連連，包括他斷斷續續對中國大陸等貿易夥伴挑起關稅戰，還持續砲轟聯準會（Fed），都令投資人感到不安，結果關稅收入搖身一變，成為債市的救命稻草。

不料，美國上訴法院上周五維持美國國際貿易法院的裁定，認定川普加徵部分關稅已逾越職權，導致公債因關稅收入生變而受挫。不過，上訴法院允許關稅在白宮上訴至最高法院期間仍然有效。

分析師指出，這項裁決是本周二和周三美國公債遭到拋售的導火線。投資人擔心關稅收入縮水，將迫使美國財政部擴大公債發行規模。

麥格理集團全球利率策略師威茲曼（Thierry Wizman）說：「如果川普的關稅計畫大部分被法院推翻，有些分析師會歡騰叫好，通膨會趨緩，經濟可能改善，Fed也可能更傾向放鬆貨幣政策。但若屆時焦點轉向債務和赤字，債市恐怕會掀起騷動。」

美國公債市場看空押注日增，也讓周五即將公布的就業報告更受矚目，其結果將決定市場對Fed在9月會議上降息幅度的預期。

摩根大通（JPMorgan）最近對公債客戶調查反映了這股悲觀情緒。調查顯示，截至9月2日的一周，在財政疑慮推升30年期公債殖利率逼近5%的情況下，做空押注已攀升至今年2月以來新高。

這些押注和先前因經濟數據疲弱而傾向「Fed將更鴿派、殖利率將下滑」的看法背道而馳。本周就業報告將成為考驗。若新增就業大幅低於經濟學家預測的7.5萬人，將強化進一步降息的理由，也會迫使看空投資人調整部位。

AlphaSimplex Group首席策略師暨投資組合經理卡明斯基（Kathryn Kaminski）說：「如果有糟糕的數據改變局勢，短天期殖利率可能向下突破，這恐怕成為一個觸發點，道出勞動市場狀況比我們原本預期更糟。」

最近幾周，美國短天期和長天期公債殖利率之間利差擴大，投資人一方面權衡顯示經濟放緩的數據，一方面則憂慮財政情勢。