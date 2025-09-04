快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

川普正式向最高法院上訴 力保關稅合法性 請求速審、11月辯論

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普周三（3日）晚間請求最高法院快速審理關稅上訴案。路透
美國總統川普周三（3日）晚間請求最高法院快速審理關稅上訴案。路透

美國總統川普周三（3日）晚間請求最高法院快速審理一項上訴案，並且裁定他是否有權依據用於緊急時期的法律來對全球實施對等關稅，以便推翻聯邦上訴法院在8月底做出多項關稅措施違法的裁定。

根據彭博資訊與NBC新聞取得的文件，川普正請求最高法院將本案列入快速審理程序，並在11月初進行辯論，接著隨後對爭議關稅的合法性做出最終裁定。通常情況下，最高法院可能要到明年夏季初才會做出相關判決。

美國司法部現在是對美國聯邦巡迴上訴法院在8月29日的裁定向最高法院提出上訴。該裁定認定川普的多數關稅措施屬於違法，這使得川普貿易政策的核心支柱陷入不確定性。不過關稅目前仍然有效，因為聯邦上訴法院將其裁定的生效日期暫緩至10月14日，以便川普有時間向最高法院提出上訴。

在請求所附帶的聲明中，美國財政部長貝森特表示，上訴法院的判決「嚴重削弱總統進行實質外交的能力，以及保護美國國家安全與經濟的能力」。

文件同時指出：「如果判決延到2026年6月才出爐，可能出現的情況是美國已徵收7,500億至1兆美元的關稅，屆時若需撤回，恐導致重大衝擊。」

此前川普是依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球實施對等關稅，理由是美國對其他國家的聯邦貿易逆差構成「國家緊急狀態」。不過上訴法院表示，「關稅是國會的重要權力，而不是總統的權限」。

彭博資訊分析，一大爭議焦點是國會是否已將這項權力授予總統。最高法院在其他案件中曾裁定，當國會要將涉及重大經濟或政治影響的權力移交時，必須有明確授權。

挑戰方也主張，貿易逆差並不構成該法所要求的「不尋常且重大威脅」，不足以啟動總統的緊急權力。若川普在這一點上勝訴，幾乎將使總統宣告緊急狀態並徵收額外關稅的權力不受限制。

關稅 川普

延伸閱讀

蘇利文批川普把盟友推向中國！網熱議「印度轉向」：關稅50％成導火線

紐時：川普顧問整合參選者 介入紐約市長選舉

俄烏和談無進度？川普：很快與普亭通話

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

相關新聞

遭裁定對等關稅越權違法 川普政府正式提出上訴

美國川普政府3日請求最高法院，迅速裁定他是否有權援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），徵收對等關稅及芬太尼關稅。

川普：關稅官司若輸 美歐日韓協議全完蛋 最快周三請求最高院速審

美國總統川普暗示，如果他的全球關稅行動最終被美國法院裁定非法，與歐盟、日本和南韓等經濟體達成的貿易協議將作廢。

川普正式向最高法院上訴 力保關稅合法性 請求速審、11月辯論

美國總統川普周三（3日）晚間請求最高法院快速審理一項上訴案，並且裁定他是否有權依據用於緊急時期的法律來對全球實施對等關稅...

因應美中對立與關稅戰 韓國重啟CPTPP加入計畫

因應美中對立加深及關稅保護主義抬頭，韓國政府宣布將重新審視加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的可能性，這是自20...

川普促關稅訴訟「快速審理」 將向最高法院爭取推翻先前判決

美國總統川普表示，將向聯邦最高法院請求「快速審理」，希望能推翻上訴法院對於多數對等關稅無效的判決，並說若撤銷關稅，美國可...

川普：若否決關稅 將摧毀美國

針對美國關稅政策的訴訟，美國總統川普二日表示，聯邦政府計畫最快三日上訴最高法院，並向最高法院提出「快速仲裁」。川普並再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。