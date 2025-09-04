川普正式向最高法院上訴 力保關稅合法性 請求速審、11月辯論

美國總統川普周三（3日）晚間請求最高法院快速審理一項上訴案，並且裁定他是否有權依據用於緊急時期的法律來對全球實施對等關稅，以便推翻聯邦上訴法院在8月底做出多項關稅措施違法的裁定。

根據彭博資訊與NBC新聞取得的文件，川普正請求最高法院將本案列入快速審理程序，並在11月初進行辯論，接著隨後對爭議關稅的合法性做出最終裁定。通常情況下，最高法院可能要到明年夏季初才會做出相關判決。

美國司法部現在是對美國聯邦巡迴上訴法院在8月29日的裁定向最高法院提出上訴。該裁定認定川普的多數關稅措施屬於違法，這使得川普貿易政策的核心支柱陷入不確定性。不過關稅目前仍然有效，因為聯邦上訴法院將其裁定的生效日期暫緩至10月14日，以便川普有時間向最高法院提出上訴。

在請求所附帶的聲明中，美國財政部長貝森特表示，上訴法院的判決「嚴重削弱總統進行實質外交的能力，以及保護美國國家安全與經濟的能力」。

文件同時指出：「如果判決延到2026年6月才出爐，可能出現的情況是美國已徵收7,500億至1兆美元的關稅，屆時若需撤回，恐導致重大衝擊。」

此前川普是依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球實施對等關稅，理由是美國對其他國家的聯邦貿易逆差構成「國家緊急狀態」。不過上訴法院表示，「關稅是國會的重要權力，而不是總統的權限」。

彭博資訊分析，一大爭議焦點是國會是否已將這項權力授予總統。最高法院在其他案件中曾裁定，當國會要將涉及重大經濟或政治影響的權力移交時，必須有明確授權。

挑戰方也主張，貿易逆差並不構成該法所要求的「不尋常且重大威脅」，不足以啟動總統的緊急權力。若川普在這一點上勝訴，幾乎將使總統宣告緊急狀態並徵收額外關稅的權力不受限制。