日本官員第10度訪美 將敦促調降關稅與協調文件

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天啟程，再度前往美國華府，計劃敦促美方發布總統行政命令調降先前已經談妥的汽車關稅，以及把日本列為對等關稅的負擔減輕對象。

「日本經濟新聞」與日本放送協會（NHK）報導，赤澤亮正代表日本政府跟美國政府協商關稅，此行計劃訪問3天，東京時間5日凌晨過後，預計與川普政府的閣員會面。

他也預計與美方協調日本擬投資美國5500億美元的共同文件。日本先前與美國協商關稅時，承諾對美投資5500億美元，不過雙方並未製作相關共同文件，且對於細節有不同的說法。

4月以來，日本銷美汽車被課徵的關稅從原本的2.5%，疊加25%。雙方經過多輪談判後，7月下旬同意下調汽車關稅到15%，但美方迄今尚未發布下調汽車關稅有關的總統行政命令。

另外，美方8月公布的總統行政命令指出針對日本的對等關稅為15%，但是內容並未記載雙方談妥的負擔減輕措施。

赤澤亮正原定上週訪美，不過因為「仍有事務層級的事項需要協調」臨時暫停出訪，不過後來經過協調後，今天啟程第10度訪美協商關稅。

「朝日新聞」報導，他今天出發前在東京羽田機場告訴媒體，「事務層級的協商已談妥。接下來將舉行閣員級的談判，且必須由美方盡快發布總統行政命令，修正對等關稅與下調汽車關稅。有必要確實推動落實日美協議。」

