遭裁定對等關稅越權違法 川普政府正式提出上訴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（如圖）3日在白宮橢圓辦公室會見訪客。美聯社
美國川普政府3日請求最高法院，迅速裁定他是否有權援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），徵收對等關稅及芬太尼關稅。

NBC新聞報導，美國司法部提交文件表示，對聯邦巡迴上訴法院8月29日認定川普已逾越權限的裁決提出上訴。代表原告的自由司法中心（Liberty Justice Center）律師施瓦布（Jeffrey Schwab）在聲明中表示，相信最高法院將做出不利於總統的裁決。

施瓦布補充說：「這些非法關稅正對小企業造成嚴重損害，並危及其生存。我們希望此案能迅速解決，以保障客戶的利益。」

聯邦巡迴上訴法院8月29日裁定，川普援引IEEPA徵收關稅屬於濫用職權，因為IEEPA僅允許總統在國家緊急情況下管控進口，但並未賦予總統廣泛權力徵收無特定期限的全球關稅。多數意見中指出，憲法明定「徵收關稅等稅收的國會核心權限專屬於立法部門」，並強調關稅是「國會核心權限」。

這項裁決將影響川普推動的兩類關稅：其一是針對不同國家的「對等關稅」，其二是對來自加拿大、中國大陸和墨西哥部分進口商品徵收的「芬太尼關稅」。至於依據其他法律制定的鋼鋁關稅等措施，則不在此次影響範圍內。

不過，相關關稅在案件審理期間仍得繼續實施，至少會持續到10月14日。川普政府3日提交2份文件：一份上訴書和一份加快審理的動議。聯邦總律師索爾（D. John Sauer）在加快審理動議中，請求大法官們加快審理，以便在11月第一周就能進行口頭辯論，意味著最高法院需在下周前決定是否收案。

司法部和提告的企業共享了這些文件，但最高法院尚未正式將其列入案卷。自由司法中心發言人表示，原告方已同意這一時間表。

