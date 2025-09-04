因應美中對立與關稅戰 韓國重啟CPTPP加入計畫

因應美中對立加深及關稅保護主義抬頭，韓國政府宣布將重新審視加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的可能性，這是自2021年以來首次重啟相關討論。

韓國中央日報報導，韓國副總理兼企劃財政部長官具潤哲3日主持經濟會議及產業競爭力強化會議，會中明確表示：「為建立與立場相近國家的經濟聯盟網絡，政府將重新評估加入CPTPP的策略。」

CPTPP是2018年3月由日本、澳洲、汶萊、加拿大、智利、墨西哥、越南等11國簽署的多邊自由貿易協定，並於同年12月生效，英國則於2024年12月加入。根據世界銀行數據，CPTPP為全球第四大自貿協定，成員國國內生產總值（GDP）總和占全球約14%。

韓國最早於2021年由時任總統文在寅提出考慮加入CPTPP的意向，並列為國際經濟戰略核心。同年12月，當時的經濟副總理洪楠基宣布啟動社會討論，2022年更推進至接近正式申請的階段。然而，因農漁民反對及國會報告未果，申請進程停滯。尹錫悅政府上台後雖持續推動，但未見顯著進展。

隨著2025年第二屆川普政府上台，美中對立加劇與關稅壁壘升高，韓國財經界與學界呼籲加入CPTPP的聲浪再起。總統李在明於上個月韓日領袖會談前接受日本媒體採訪時表示：「應探討構建包含東亞的太平洋沿岸國家經濟合作機制。」

對外經濟政策研究院分析，韓國加入CPTPP可望使GDP增長0.38個百分點。此外，韓國尚未與CPTPP成員中的日本和墨西哥簽署FTA，加入後將擴大出口市場。近期歐盟對CPTPP表現出濃厚興趣，若實現，CPTPP的國際影響力將進一步提升。

產業通商資源部官員表示：「川普政府的關稅政策使CPTPP的戰略價值更加凸顯。相較2021年，當前國際局勢急劇變化，我們將從最大化國家利益的角度策略性推動加入。」

新成員加入CPTPP，需獲現有成員國一致同意，屆時與日本的協商將是關鍵變數。

高麗大學國際學部教授姜文成指出：「雖然錯過了最佳時機，但政府重啟CPTPP加入討論是積極舉措。韓國已與多數成員國簽署FTA，並透過RCEP（區域全面經濟夥伴協定）與日本實現部分市場開放，國內反對聲浪可能相對有限。」