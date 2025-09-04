川普：關稅官司若輸 美歐日韓協議全完蛋 最快周三請求最高院速審

美國總統川普暗示，如果他的全球關稅行動最終被美國法院裁定非法，與歐盟、日本和南韓等經濟體達成的貿易協議將作廢。

川普周三表示，這些關稅讓他在與主要貿易夥伴談判時握有籌碼，使美國能在提高進口稅的同時，不會遭到報復。他強調，這些安排讓世界最大經濟體「再次擁有難以置信的致富機會」。

川普在橢圓形辦公室對記者說：「如果官司敗訴，我們的國家將承受極大的痛苦。這些協議就全完了，我想我們必須撤銷它們。」

川普說，他的政府最快將在周三請求最高法院盡快就關稅問題作出裁決，此前聯邦上訴法院裁定川普不應援引緊急法律來實施所謂「對等」關稅。

這項裁決為總統關稅議程的命運帶來了新的法律不確定性，可能影響數兆美元的全球貿易。

川普依賴對《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的寬泛解釋來繞過國會、實施大規模針對特定國家的關稅。IEEPA並未提及關稅，也從未被用於實施關稅。

如果沒有這些關稅，川普是否有權單方面與貿易夥伴達成關稅協議存在疑問。川普多次警告表示，如果法院裁定他無權自行設定關稅水準，將帶來嚴重的經濟後果。