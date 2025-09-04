川普：若否決關稅 將摧毀美國

針對美國關稅政策的訴訟，美國總統川普二日表示，聯邦政府計畫最快三日上訴最高法院，並向最高法院提出「快速仲裁」。川普並再度表達關稅政策重要性，指如果最高法院最後裁定關稅違法，美國必須返還上兆美元，到時美國可能淪為第三世界國家。

川普也說，美國股市二日表現不佳是因為上訴法院上周做出關稅違法的判決，強調美國股市需要關稅。

美國國際貿易法院於五月裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向美國貿易夥伴課徵關稅，不過川普政府後來上訴至聯邦巡迴上訴法院；上訴法院十一位法官上周以七比四判決，川普政府多數關稅政策違法，但給予寬限期至十月十四日，讓川普政府得以上訴至最高法院。

川普二日批評上訴法院是偏袒民主黨的法院，接下來將交由最高法院定奪，最高法院將做出非常重要決定；他認為最高法院大法官會做出明智決定。

川普表示，如果沒有關稅，美國將陷入非常嚴重的麻煩；美國因關稅政策之故，已獲得近十七兆美元投資，否決關稅是「政治不正確」行為。他表示，否決關稅等同阻止這些投資進入美國，關稅訴訟的背後是外國勢力。

川普把二日美股重挫歸咎於上訴法院上周的判決，他說，美國股市需要關稅，美國在人工智慧（ＡＩ）產業領先他國，正是因為關稅促使投資，如果沒有關稅，美國根本沒有競爭機會；如果關稅政策遭判違法，美國有可能因此淪為第三世界國家。

川普也說，日本、南韓、歐盟等國都已經與美國達成協議，他們對簽署的協議非常滿意，同意投資美國九千五百億美元；如果最後判決不利於聯邦政府，美國就要返還這些錢，這將摧毀美國。

川普表示，偏袒民主黨的法院作出讓人驚訝的判決，聯邦政府最快三日就會上訴至最高法院，並擬提出「快速仲裁」，要求提早開庭。

至於有媒體點出共和黨現在是國會多數黨，可通過徵收關稅法律，川普說，共和黨在參議院拿不到六十票，關稅政策難以在國會推動。