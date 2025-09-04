川普促關稅訴訟「快速審理」 將向最高法院爭取推翻先前判決

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普表示，將向聯邦最高法院請求「快速審理」，希望能推翻上訴法院對於多數對等關稅無效的判決。路透
美國總統川普表示，將向聯邦最高法院請求「快速審理」，希望能推翻上訴法院對於多數對等關稅無效的判決。路透

美國總統川普表示，將向聯邦最高法院請求「快速審理」，希望能推翻上訴法院對於多數對等關稅無效的判決，並說若撤銷關稅，美國可能淪為第三世界國家。全球密切關注後續發展，若最終裁定須退回已支付關稅，程序恐怕相當複雜。

川普2日在白宮說，最快將在3日向最高法院提起上訴，要是上訴法院的判決維持不變，將重創美國；少了關稅，美國可能淪為第三世界國家。他同時強調，需要及早做出決定，將爭取「快速審理」。

川普說，關稅政策為美國政府帶來數十億美元收入，他認為股市下跌是因為市場需要、也想要關稅。但經濟學家認為，企業債銷售與已開發國家的預算憂慮，才是近來股市賣壓的導火線。

聯邦巡迴上訴法院在8月底裁定，川普不當引用緊急法律，對數十個國家開徵對等關稅，維持先前國際貿易法院的判決，認為川普逾越1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）賦予的權限。但上訴法院允許這些關稅繼續實施到10月中旬，讓川普政府能上訴至最高法院。

美國財政部長貝森特2日表示，相信最高法院會支持川普動用緊急法律，對貿易夥伴徵收關稅，但若最高法院維持原判，當局也有備案。

川普關稅陷入法律戰，要是最後吃敗仗，恐須退還數十億美元稅款。外界估計，由於最高法院保守派大法官居多數，即使裁決認同較低階法院意見，關稅也未必需要全面叫停，加上現行關稅可施行至10月14日，司法程序未必近日有結論，業界多準備繼續依據現行關稅行事。

LTS物流公司副總布萊希爾（Paul Brashier）就說，多數航運業者按兵不動，靜候最後法院的最終定奪。今年稍早提前拉貨已多，影響應該很小。

