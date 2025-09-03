川普關稅餘波 美製造業連6月萎縮

快訊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國8月製造業連續第6個月萎縮，工廠仍在因應總統川普政府進口關稅影響，部分業者更形容當前營運環境遠比10多年前的經濟大衰退時期還糟。

路透社報導，美國供應管理協會（ISM）今天公布的調查也顯示，一些製造商抱怨大規模進口關稅讓他們難以在美國生產商品。

川普先前為他的貿易保護主義政策辯護，強調有必要藉此重振美國長期下滑的工業基礎。川普的政策已使得美國平均關稅稅率升至一個世紀以來最高水準。

然而政府數據顯示，7月工廠建設支出下滑，年減6.7%。美國聯邦上訴法院8月29日裁定，川普大部分的全球關稅措施於法無據，更增添企業經營的不確定性。

桑坦德美國資本市場公司（Santander U.S. CapitalMarkets）首席美國經濟學家史坦利（Stephen Stanley）表示：「我還是認為，在關稅相關不確定性消退之前，整體經濟狀況將持續處於觀望階段，尤其是製造業。」

ISM表示，8月製造業採購經理人指數（PMI）從7月的48.0微升至48.7。PMI低於50代表萎縮。製造業約占美國經濟的10.2%。路透社調查的經濟學家原先預估PMI將升至49.0。

8月有7個產業呈現成長，包括紡織廠、雜項製造業和初級金屬。10個呈現萎縮的產業則包括紙製品、機械、電氣設備、家電與零組件製造業，以及電腦與電子產品業。

關稅仍然是製造業者評論的焦點。部分運輸設備製造商表示，情況比2007年到2009年經濟大衰退還糟，「完全沒有生意」，「這百分百是目前的關稅政策及其造成的不確定性所致」。有些人認為當前情勢符合「停滯性通貨膨脹」特徵。

然而，製造業前景並非完全一片黯淡。

企業一直在增加對人工智慧（AI）產品的支出，這有助於部分抵消進口關稅帶來的壓力。部分經濟學家預期AI支出熱潮將持續，川普的稅務與支出法案中針對投資所提供的加速折舊優惠，也有望進一步推升工廠建設。

