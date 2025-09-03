快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

美關稅法律戰升級 川普：將向最高法院提快速裁決

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國關稅政策掀起法律戰，總統川普今天表示，他的執政團隊最快明天向聯邦最高法院提出「快速裁決」，並表示，如果撤銷關稅，美國恐淪為第3世界國家。

綜合法新社和路透社報導，川普說：「我們將訴諸最高法院，有可能是明天（3日），因為有必要快快取得結果。」

他補充說他將爭取「快速裁決」，並警告說「如果撤銷關稅，我們恐淪為第3世界國家」。

聯邦巡迴上訴法院日前以7比4通過，支持下級法院的原裁定。多數法官認為，川普已逾越1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所賦予的權限。

不過上訴法院允許這些關稅措施可繼續維持到10月中旬，以便各方上訴到聯邦最高法院。

川普的的關稅政策是他經濟主張的核心支柱，他表示，正是這項政策，為美國政府帶來了數十億美元的收入。

他說：「這是一項極為重要的決定，老實說，如果他們做出錯誤選擇，將對我國帶來災難性的影響。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天信心滿滿地表示，聯邦最高法院將會維持川普以1977年國際緊急經濟權力法賦予的權限，對大多數貿易夥伴祭出廣泛關稅的做法。

關稅 川普

延伸閱讀

法官裁定違反聯邦法 禁止川普在加州部署國民兵

川普宣布 美國太空司令部遷往阿拉巴馬州

川普：對普亭極其失望 將協助減少俄烏戰爭死傷

諷中國閱兵合謀反對美國 川普：盼習近平提到美軍犧牲

相關新聞

美關稅法律戰升級 川普：將向最高法院提快速裁決

美國關稅政策掀起法律戰，總統川普今天表示，他的執政團隊最快明天向聯邦最高法院提出「快速裁決」，並表示，如果撤銷關稅，美國...

川普對等關稅最終遭司法推翻怎麼辦？靠這招就可以解套

美國總統川普依據《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）對全球實施的對等關稅，上周遭到美國聯邦上訴法院推翻。一旦美國政府喪失...

川普擬加強施壓金磚國家 考慮對巴西進口俄油採取新措施

在印度總理莫迪出訪中國大陸、並與中俄領袖會面後，美國總統川普再次批評印度，宣稱美印貿易關係是「徹底一面倒的災難」，印度提...

不怕對等關稅違法 川普還有5大備案

美國聯邦巡迴法院上周裁決，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）大舉課徵關稅違法，現行關稅政策將暫行至十月...

莫迪訪陸 川普轟美印貿易「單邊災難」

美國總統川普一日在自家社媒「真實社群」再度抨擊印度，稱美印貿易關係「完全是單邊災難！」時機就在印度總理莫迪訪問中國大陸，...

巴西審訊前總統之際 川普也要出手了？傳將瞄準巴西兩大攻擊目標

CNN巴西（CNN Brasil）報導，在巴西2日開始審訊前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之際，美國政府考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。