美關稅法律戰升級 川普：將向最高法院提快速裁決

美國關稅政策掀起法律戰，總統川普今天表示，他的執政團隊最快明天向聯邦最高法院提出「快速裁決」，並表示，如果撤銷關稅，美國恐淪為第3世界國家。

綜合法新社和路透社報導，川普說：「我們將訴諸最高法院，有可能是明天（3日），因為有必要快快取得結果。」

他補充說他將爭取「快速裁決」，並警告說「如果撤銷關稅，我們恐淪為第3世界國家」。

聯邦巡迴上訴法院日前以7比4通過，支持下級法院的原裁定。多數法官認為，川普已逾越1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所賦予的權限。

不過上訴法院允許這些關稅措施可繼續維持到10月中旬，以便各方上訴到聯邦最高法院。

川普的的關稅政策是他經濟主張的核心支柱，他表示，正是這項政策，為美國政府帶來了數十億美元的收入。

他說：「這是一項極為重要的決定，老實說，如果他們做出錯誤選擇，將對我國帶來災難性的影響。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天信心滿滿地表示，聯邦最高法院將會維持川普以1977年國際緊急經濟權力法賦予的權限，對大多數貿易夥伴祭出廣泛關稅的做法。