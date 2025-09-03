CNBC：川普關稅待最高院裁決 海運物流業因應變化

美國總統川普提出對等關稅在聯邦上訴法院受阻，全案預料將上訴至最高法院，世界各國與貿易業者密切關注可能發展。CNBC報導，美國海運與物流業者目前仍依新關稅運作，等待上訴與可能的裁決結果，如果裁決認為需退回已支付關稅，程序恐怕相當複雜。

川普（Donald Trump）援引1977年「國際緊急經濟權力法」，認為美國在巨額貿易逆差與國債下實質進入緊急狀態，有權介入國際經貿，但聯邦上訴法院8月30日裁定同意較低階州聯邦法院判決，認為權力仍在國會，大幅課徵關稅不合法；若白宮上訴，最高法院同意原判，美國政府恐面臨退還業者已支付款項的可能。

全球業界與各國政府關切，若最高法院也認同課徵關稅不合法，未來是否難以施行與已支付稅項是否可獲補償，都是未知數，業界多依據目前關稅新規定處理進出口。

由於保守派大法官居最高法院多數，即使裁決認同較低階法院意見，關稅也未必需要全面叫停，加上現行關稅可施行至10月14日，司法程序未必近日有結論，業界多準備繼續依據現行關稅行事。

財經頻道CNBC報導，海運界與物流業目前未改變運作方式。ITS物流（ITS Logistics）副總裁布萊希爾（Paul Brashier）表示，目前沒聽說也沒看見業界運作有變化。大部分海運業者都在等待政府上訴與最高法院裁決，早前出發船隻多加裝出貨，眼前影響很小。

物流業者C.H.羅賓遜（C.H. Robinson）總裁蕭特（Mike Short ）說，近期收到客戶詢問，希望瞭解最高法院裁決方向，如維持原判，關稅退款程序如何進行。關稅已是客戶支出主要成分，即使短期沒有變化，他們急切想知道如何因應各種可能。

蕭特指出，如果最高法院維持原判，裁決結論是否代表已支付關稅可獲退款，還是裁決後才開始免除關稅，目前無法釐清。如果真可退款，可能有兩種方式處理，美國海關主動處理款項，或由代理商執行。

物流業OL USA執行長貝爾（Alan Baer）指出，許多公司面臨各種紊亂資訊，10月訂單與將到港貨輪現在都在海上。

貝爾分析，白宮除了上訴至最高法院，也可爭取聯邦參議院支持，同意授權總統特別權力，於裁決後6至9個月繼續施行關稅，直到明年期中選舉11月26日，或者如同鋼鋁關稅，針對個別品項開徵特別稅。白宮不會放棄每月達300億美元的關稅收入。