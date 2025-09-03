不怕對等關稅違法 川普還有5大備案

美國聯邦巡迴法院上周裁決，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）大舉課徵關稅違法，現行關稅政策將暫行至十月十四日，給予川普政府向最高法院提出上訴的時間。彭博資訊報導，若最終裁定IEEPA關稅違法，川普還有至少五項法律途徑可課關稅，差別只在於相關程序及限制較多。

美國財政部長貝森特一日表示，他有信心川普政府會在最高法院贏得勝訴。他認為川普政府是利用關稅來攔截一場危機，意指美國總統川普有權援引IEEPA宣告緊急狀態。

川普政府可能的替代法源依據，一個是一九六二年「貿易擴張法」第二三二條款。該條款賦予總統基於國安理由課徵關稅管制進口商品，無法立即啟用，須經商務部調查，認定某些進口產品威脅損害國家安全後才能採取行動。依照規定，商務部長必須在二百七十天內向總統提交結論。該條款僅適用個別產業，而非國家，對稅率與期限未設上限。

另一項法源是一九七四年「貿易法」第二百○一條款，無法立即啟用，須經美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）展開調查，並在一百八十天內向總統報告結論。與第二三二條不同，ＩＴＣ必須舉行公開聽證並徵求公眾意見。川普在第一任期二○一八年曾依該條款，對太陽能電池及其組件，還有家用洗衣機加徵關稅。

另外三項法源分別是一九七四年「貿易法」第三百○一條款與第一二二條款，以及一九三○年「斯姆特-霍利關稅法」第三三八條。

其中，第三三八條允許總統「認定」某國對美國商業施加不合理費用或限制，或採取歧視行為時，可對其課關稅，無需聯邦機構事先調查即可施加，但關稅上限為百分之五十。

第三三八條從未被用來徵收關稅。若川普動用此條，將屬史無前例之舉，恐引發法律挑戰。

貝森特一日稱，若IEEPA關稅被推翻，政府仍有備案，就是指此法條款。