川普擬加強施壓金磚國家 考慮對巴西進口俄油採取新措施

在印度總理莫迪出訪中國大陸、並與中俄領袖會面後，美國總統川普再次批評印度，宣稱美印貿易關係是「徹底一面倒的災難」，印度提議零關稅為時已晚，同時美國也傳出考慮對巴西採取新措施，顯示川普似乎準備加強施壓金磚國家。

川普1日在社群媒體Truth Social上說：「他們（印度）如今提議關稅降至零，但為時已晚，他們數年前就該這麼做。」

美國上周對印度商品開徵50%關稅，藉此懲罰印度採購俄羅斯石油。川普在Truth Social上重申印度採購俄國石油和武器，並指控新德里當局向美國銷售「大量商品」，卻對美國出口至印度商品課徵高關稅。

川普說：「原因在於截至目前為止印度對我們課徵的關稅一直很高，居所有國家之冠，我們的企業無法把產品賣給印度，這一直是一場徹底一面倒的災難！」

目前還不清楚印度何時提議零關稅，以及白宮是否計劃與印度重啟貿易協商。印度貿易部長高約爾則說，持續與美方對話，洽商雙邊貿易協議。

另一方面，CNN巴西（CNN Brasil）報導，美國政府考慮對巴西銀行（Banco do Brasil），以及巴西從俄國進口的柴油採取新措施。報導指出，美國政府祭出的第一項制裁可能針對巴西銀行，對巴西從俄國進口柴油採取的貿易措施，可能在一周或一周半內實施。

另據彭博資訊報導，巴西總統魯拉正籌劃金磚國家領袖下周一舉行視訊會議，不只希望討論美國政府課徵的貿易關稅，還希望新興市場主要國家領袖團結一致支持多邊主義。

不過，巴西官員透露，由於美國對金磚成員國設定的關稅稅率各異，金磚國家將難以敲定聯合聲明，魯拉也不希望這場會議變成反美峰會。