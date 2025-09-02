巴西審訊前總統之際 川普也要出手了？傳將瞄準巴西兩大攻擊目標

CNN巴西（CNN Brasil）報導，在巴西2日開始審訊前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之際，美國政府考慮對巴西銀行（Banco do Brasil），以及巴西從俄羅斯進口的柴油採取新措施。

報導引述華府知情人士指出，美國政府祭出的第一項制裁可能針對巴西銀行，對巴西從俄國進口柴油採取的貿易措施可能在一周或一周半內實施。

值得注意的是，根據白宮公布的官方行程，美國總統川普將在美東時間2日下午2時（台北時間3日凌晨2時）宣布事項，但細節不得而知。

另一方面，彭博資訊引述消息人士說法報導，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula Da Silva）正籌劃金磚國家領袖下周一舉行視訊會議，討論川普貿易政策。巴西政府官員透露，魯拉不只希望討論美國政府課徵的貿易關稅，還希望新興市場主要國家領袖團結一致支持多邊主義。

川普7月揚言對巴西祭出較高關稅，除非巴西最高法院立即停止審訊涉嫌企圖發動政變的波索納洛。目前巴西銷往美國的商品關稅為50%，但飛機和柳橙汁等數百種商品獲得豁免。

巴西官員表示，由於美國對金磚成員國設定不同關稅稅率，金磚國家將難以敲定聯合聲明，魯拉也不希望這場會議變成反美峰會。