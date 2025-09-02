川普再怒轟美印貿易是「單邊災難」！貿易失衡外 莫迪這舉動火上加油

美國總統川普周一在Truth Social再度加碼抨擊印度，稱美印貿易關係「完全是單邊災難！」，時機在印度總理莫迪訪問中國大陸，並出席8月31日至9月1日在天津舉行的上海合作組織峰會之後。

川普說，「很少人明白：我們很少做到印度的生意，印度與我們的貿易額卻十分驚人。換言之，印度賣給我們（他們的最大「客戶」）大量商品，而我們賣給他們的商品卻極少，這是完全單邊關係，而且持續數十年，直至現在才有所改變。原因在於，印度長期對美國徵收所有國家裡最高的關稅，我們（美國）的企業根本無法把東西賣進印度。這完全是一場單邊災難！此外，印度大部分石油和軍備都向俄羅斯買，很少向美國採購。他們現在提出要將關稅降為零，但為時已晚。他們多年前早該這麼做了。這些事實值得大家深思！！！」

根據世界貿易組織（WTO）數據，2024年印度對美國進口商品的加權平均關稅為6.2%，美國對印度商品則為2.4%。

美印關係近期明顯惡化，美國已開始對印度商品徵收50%懲罰性關稅。上月，美國以印度購買俄羅斯石油為由，額外加徵25%。印度外交部反擊，美歐也與俄羅斯交易，對印度的批評「毫無說服力」。

印度據報早在5月就曾提出「零關稅換零關稅」方案，涉及鋼鐵、汽車零件和藥品，並設定一定進口數量上限。但新德里與華府始終未能達成協議，川普最終對印度輸美商品祭出50%的關稅。

莫迪在上合峰會與中國國家主席習近平會面，雙方重申「應當是合作夥伴而非競爭對手」。

美國財政部長貝森特周一則淡化「美國關稅推動中印走近」的說法，稱上合峰會只是「表演性質」。

專家指出，中印關係改善對兩國確實都有利，但歷史爭端根深蒂固，雙方要成為「親密夥伴」面臨挑戰。

GeoMacro Strategy BCA Access首席策略師Marko Papic在電郵中寫道：「長期來看，美國在輿論戰中逐漸落敗，無法再把中國描繪為『首席麻煩製造者』。那只會進一步固化多極格局。」