【即時短評】關稅上訴最高法院 川普政府的政治保衛戰

川普政府的對等關稅政策遭逢危機，不但訴訟在美國國際貿易法院失利，於上訴法院也告挫敗，如今預料將上訴至最高法院；雖然川普政府在最高法院有人數優勢，但能否安全過關還是未知之數。

川普今年甫上台即表現出希望利用關稅來解決美國的經濟、財政問題，包括迫使製造商回歸美國製造、平衡貿易逆差，乃至於填補國家長期的財政赤字等，川普甚至以關稅為籌碼來驅動外交政策，堪稱是執政的核心工具。

川普曾數度在公開談話中表示，關稅是他最喜歡的字眼。

不過，美國憲法明文規定，美國國會才擁有向他國課徵關稅的權力。川普為了不被指控違法，選擇繞道而行，援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策。這讓川普成為美國史上第一位援引IEEPA的總統。

對此，有一群中小企業主向川普提告，認定川普無權透過IEEPA課徵關稅，指IEEPA的內容中根本沒有提到「關稅」兩字，並認為，美國長年與其他國家出現貿易逆差，並不構成緊急狀態；此外，川普也沒有明確獲得國會的授權，就算國會授權，也不能讓總統無限制地的行使權力。

不過，由美國總統宣布緊急狀態來課徵關稅，川普並非首例。

在此之前，美國前總統尼克森曾在1971年援引「與敵國貿易法」（Trading with the Enemy Act）宣布緊急狀態，對所有進口商品加徵10%的從價稅。

當時，國際貿易法院的前身美國海關法院於1974年裁定尼克森無權這麼做，不過關稅與專利上訴法院後來推翻海關法院的裁決，認為總統有權用「有限的」、「暫時性」的方法來應對國家的緊急狀況，代表10%的關稅仍在認可的範圍之內。

尤其美國的「1974年貿易法」（Trade Act 1974）中也有條款授權給聯邦政府處理不公平或不合理的貿易行為，並專門授權給總統課徵關稅來解決大規模的國際收支赤字，但條款設有15%的關稅上限，且限期150天，除非國會同意延期。

隨著川普關稅訴訟上訴至最高法院，尼克森的案例勢必會成為參考之一，而最高法院的九位大法官中，目前有六位由共和黨政府提名的保守派大法官，其中三位由小布希政府提名、另外三位由第一任川普政府提名，這對川普政府的訴訟有利。

不過，最高法院曾在拜登政府時期以「違反重大問題」為由，否決拜登政府包括學生貸款減免計畫在內等多項重大政策；該原則明確要求行政機關在制定重大政策時，必須有國會的明確授權。

川普的大規模對等關稅顯然沒有受到現行法律或國會的授權，若最高法院這次忽略重大問題原則，對川普政府做出有利的判決，極有可能受到民意的反彈，甚至被貼上不中立的標籤。

有鑒於此，川普政府接下來很有可能在關稅的議題上徵詢國會的同意，或是等到最高法院做出裁決後，在國會推動相關法案，以確保關稅政策的延續；戰場很有可能回到美國國會。

對於關稅政策有可能被判定不合法，川普日前語帶威脅地表示，美國將沒有能力恢復，或者返還這麼龐大的金額，國家可能重演1929年的經濟大蕭條；川普也表示，如果關稅敗訴，其結果將摧毀美國。

然而後果還不僅如此，關稅政策的失敗也代表川普政府的國際信用破產、顏面掃地，更代表川普政府面對國家的經濟、財政問題，恐怕拿不出更好的解決方法，勢必傷及共和黨得來不易的執政地位。

最高法院的判決結果實際上可能決定川普政府今後的命運，實為一場政治保衛戰。