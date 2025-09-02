關稅上訴至美國最高法院 美財長：有信心贏得勝訴

針對美國關稅政策的訴訟，美國財政部長貝森特1日表示，他有信心川普政府會在最高法院贏得勝訴，認為政府企圖利用關稅來攔截一場危機，意指美國總統川普有權援引「國際經濟權力法」（IEEPA）宣告緊急狀態。

美國國際貿易法院於5月裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向美國貿易夥伴課徵關稅，不過川普政府後來上訴至聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）；上訴法院日前裁定，川普政府多數的關稅政策違法，但給予寬限期至10月14日，讓川普政府得以上訴至最高法院。

貝森特1日接受福斯新聞訪問，他表示，「我們認為我們會在最高法院贏得勝訴。」

貝森特指出，美國在關稅政策之前，由於持續、龐大的貿易赤字，正處於金融不穩定的臨界點，川普政府是利用關稅來攔截一場危機。

此外，福斯新聞報導指出，貝森特認為，他有可能在10月中旬至10月底再次與中國談判代表會面；這比他先前所說的時間點更早。

貝森特日前指出，他預計最快10月底到11月初與中國國務院副總理何立峰再次見面。