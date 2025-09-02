巴西反擊美國關稅 擬聯合金磚國家改革WTO

面對美國總統川普重啟高額關稅政策，巴西政府正積極推動世界貿易組織（WTO）改革，並籌劃於9月召開金磚國家（BRICS）領袖線上峰會，以凝聚多邊貿易體系的改革共識。

根據CNN巴西新聞網報導，巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）近日在聖保羅工業總會（Fiesp）表示，巴西已與墨西哥、印度、法國等受美國關稅影響的國家展開對話，並聽取對國際貿易制度惡化的普遍擔憂。他強調，巴西希望推動WTO的結構性改革，使其更現代與具彈性。

自2019年起，美國持續阻止WTO上訴機構法官任命，導致爭端解決機制停擺，橫跨川普（DonaldTrump）與拜登（Joe Biden）政府至今未解決。巴西認為此制度性癱瘓削弱弱勢國家抵抗貿易壓力的能力，也損害全球貿易公平性與穩定性。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）正努力召集金磚國家領袖舉行線上峰會，預計邀請中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），以及新成員沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞、印尼與伊朗。

儘管金磚國家避免直接批評美國，但7月在里約的峰會已明確譴責「單方面保護主義措施」，顯示集體對現行貿易秩序的不滿。

魯拉近期亦與習近平、莫迪、普亭、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話，討論多邊主義與擴大貿易夥伴關係。

此外，巴西宣布重啟與加拿大的自由貿易協定談判，副總統兼工商服務發展部長奧克明（GeraldoAlckmin）也前往墨西哥與印度，尋求深化雙邊經濟合作。

維埃拉指出，美方關稅與前總統波索納洛（JairBolsonaro）及其幕僚涉嫌破壞民主制度的司法程序有關，屬「政治性行動」，強調巴西不接受任何涉及司法干預的談判，將堅守主權與法治原則。