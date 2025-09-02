聽新聞
歐洲央行總裁：若川普主導美元政策 恐危害世界經濟

聯合報／ 國際中心／綜合報導
歐洲央行總裁拉加德一日表示，如果美國總統川普控制美國貨幣政策，對全球經濟將非常危險。

川普正試圖開除聯邦準備理事會理事庫克，批評者指出，川普此舉目的是在聯準會安插聽命於他的人，以降低利率。

拉加德對法國經典廣播電台表示，川普要讓聯準會決策機構多數官員完全支持他「非常困難」，但「如果他成功了，對美國經濟及全球經濟將十分危險」。

她提到，中央銀行政策影響價格穩定，其目的是確保「最佳」就業，「如果這取決於某個人的命令，將令人擔憂美國經濟的平衡以及對整個世界的影響」。

拉加德也談到九月八日法國國會信任投票，這項投票可能推翻法國總理貝胡的少數政府。

她說：「任何歐元區國家政府垮台的風險都令人擔憂。政治風險對經濟有明顯影響，對金融市場如何評估國家風險也有影響，因此對我們感到憂心。」

貝胡數月來致力撙節預算以化解法國赤字問題，遭國會反對，他因此呼籲進行信任投票。

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

美國總統川普9月1日在自家社群媒體平台Truth Social發文，再度猛批印度長年的高關稅政策，導致與美國貿易關係嚴重...

美關稅衝擊…台日韓製造業景氣冷颼颼 東南亞相對亮眼

美國關稅衝擊亞洲多國製造業活動，根據1日最新公布數據，日本、南韓和台灣8月製造業景氣都處於萎縮狀態，掩蓋中國大陸意外樂觀...

南韓8月出口繼續展現韌性 關稅衝擊恐逐步顯現

在半導體和汽車強勁出貨帶動下，南韓8月出口依然穩健，在美國全面加徵關稅之下，製造業仍展現韌性。

川普對等關稅違法 牽動談判

彭博資訊分析，在美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法後，引發美國貿易夥伴的「迷茫與困惑」，並且可能牽動這些貿...

川普關稅恐違法 各國在談判桌上找到喘息翻轉契機？

美國聯邦巡迴上訴法院8月29日裁決，美國總統川普上任後實施的大部分關稅違法，嚴重打擊川普政府對外談判的公信力。儘管川普政府可上訴最高法院，或援引其他法律，但都需要花時間且有所限制，而一些僅與美國達成口頭協議的貿易夥伴，例如日本、南韓和歐盟，以及尚未與美國達成協議的中國和印度，都可能停聽看，不急著讓步。台灣也尚未與美方達成協議，而川普關稅的命運懸而未決，即便達成協議，也別急著簽署文件。

