川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

美國總統川普9月1日在自家社群媒體平台Truth Social發文，再度猛批印度長年的高關稅政策，導致與美國貿易關係嚴重失衡，並稱印度現在示好為時已晚。

川普發文說：「我們和印度做的生意其實很少，但他們與我們做的生意卻非常龐大。換句話說，他們把大量商品賣給我們，把我們當成最大『客戶』，但我們賣給他們的東西卻極少，到現在為止，這都是一段完全單方面的關係，而且已持續了數十年。」

川普續道：「原因出在，印度過去對我們課徵極高關稅，比任何國家都高，讓我們的企業根本無法把產品賣進印度。這完全就是單方面的災難！另外，印度大部分的石油和軍備都是向俄羅斯購買，從美國買的極少。他們現在提出要把關稅降到零，但已經太晚了，早在多年前就該這麼做。這些只是提供給大家思考的一些簡單事實！」