川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧:現在示好已太遲

最強7月！國銀對六大產業放款突暴衝超額達標 發生什麼事？

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普9月1日在自家社群媒體平台Truth Social發文，再度猛批印度長年的高關稅政策，導致與美國貿易關係嚴重失衡，並稱印度現在示好為時已晚。

川普發文說：「我們和印度做的生意其實很少，但他們與我們做的生意卻非常龐大。換句話說，他們把大量商品賣給我們，把我們當成最大『客戶』，但我們賣給他們的東西卻極少，到現在為止，這都是一段完全單方面的關係，而且已持續了數十年。」

川普續道：「原因出在，印度過去對我們課徵極高關稅，比任何國家都高，讓我們的企業根本無法把產品賣進印度。這完全就是單方面的災難！另外，印度大部分的石油和軍備都是向俄羅斯購買，從美國買的極少。他們現在提出要把關稅降到零，但已經太晚了，早在多年前就該這麼做。這些只是提供給大家思考的一些簡單事實！」

美關稅衝擊…台日韓製造業景氣冷颼颼 東南亞相對亮眼

美國關稅衝擊亞洲多國製造業活動，根據1日最新公布數據，日本、南韓和台灣8月製造業景氣都處於萎縮狀態，掩蓋中國大陸意外樂觀...

南韓8月出口繼續展現韌性 關稅衝擊恐逐步顯現

在半導體和汽車強勁出貨帶動下，南韓8月出口依然穩健，在美國全面加徵關稅之下，製造業仍展現韌性。

川普對等關稅違法 牽動談判

彭博資訊分析，在美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法後，引發美國貿易夥伴的「迷茫與困惑」，並且可能牽動這些貿...

川普關稅恐違法 各國在談判桌上找到喘息翻轉契機？

美國聯邦巡迴上訴法院8月29日裁決，美國總統川普上任後實施的大部分關稅違法，嚴重打擊川普政府對外談判的公信力。儘管川普政府可上訴最高法院，或援引其他法律，但都需要花時間且有所限制，而一些僅與美國達成口頭協議的貿易夥伴，例如日本、南韓和歐盟，以及尚未與美國達成協議的中國和印度，都可能停聽看，不急著讓步。台灣也尚未與美方達成協議，而川普關稅的命運懸而未決，即便達成協議，也別急著簽署文件。

川普關稅反促中俄印結盟 學者：美助中提升全球影響力

在川普總統恃強顛覆國際秩序之際，全球另外三個強國正齊聚一堂，商討如何應對美國。俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪將一同出席31...

