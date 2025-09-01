快訊

美關稅衝擊…台日韓製造業景氣冷颼颼 東南亞相對亮眼

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國關稅衝擊亞洲多國製造業活動，日本、南韓和台灣8月製造業景氣都處於萎縮狀態，掩蓋中國大陸意外樂觀的表現。路透
美國關稅衝擊亞洲多國製造業活動，日本、南韓和台灣8月製造業景氣都處於萎縮狀態，掩蓋中國大陸意外樂觀的表現。路透

美國關稅衝擊亞洲多國製造業活動，根據1日最新公布數據，日本、南韓和台灣8月製造業景氣都處於萎縮狀態，掩蓋中國大陸意外樂觀的表現。分析人士說，這進一步加深市場擔憂，亞洲製造商為了因應美國加徵關稅的措施已提前出貨，接下來數月出口可能走弱，企業將面臨獲利壓力。

標普全球台灣製造業採購經理人指數（PMI）8月升至47.4，高於7月的46.2，卻是連六個月低於景氣榮枯分界50，主因全球經濟疲弱、美國貿易政策不明，製造業接單與生產相對保守，且企業看淡未來一年營運。

日本製造業PMI在8月小幅回升至49.7，但已連兩個月低於50，由於中國、歐洲和美國等主要市場需求疲軟，日企的新海外訂單以去年3月來最快速度下滑；南韓製造業活動也持續萎縮，8月PMI為48.3，連七月低於榮枯線。

日、韓雖與美國達成部分減免關稅的協議，多數關稅稅率降至15%，但出口依賴型經濟仍承受壓力。

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家西濱徹表示：「對亞洲經濟來說這是雙重打擊，一方面要面對美國更高的關稅，另一方面還要與廉價的中國出口競爭」，「未來美國關稅的衝擊可能會進一步加劇，像泰國和南韓這些高度依賴對美出口的國家，尤其脆弱」。

標普全球彙編最新的RatingDog中國一般製造業PMI從7月的49.5升至8月的50.5，超出市場預期，並突破50 的榮枯分水嶺。這有別於中國官方周日所公布景氣連五個月的數據。

RatingDog創辦人姚煜表示：「製造業正在助力復甦，但這一回升並不均衡。國內需求疲弱、外部訂單可能過度集中，以及獲利恢復緩慢，都意味著這一改善能否持久，取決於出口能否真正企穩，以及國內需求是否能加快回升。」

東南亞和南亞製造業表現相對亮眼，菲律賓、印尼和泰國PMI都顯示景氣擴張，印尼的產出和新訂單是五個月來首見成長，泰國的生產則以13個月來最快速度增加，印度8月製造業PMI上升至59.3，為2008年2月以來最高，凸顯需求強勁帶動生產加速。

關稅 川普

