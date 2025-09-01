快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

中國需求強勁、關稅豁免 韓國8月半導體出口創新高

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

儘管美國關稅和其他針對半導體限制措施帶來的壓力與日俱增，韓國政府今天公布的數據顯示，韓國8月半導體出口創下單月歷史新高。

法新社報導，韓國8月半導體出口額突破150億美元（約新台幣4595億元），刷新歷史紀錄，較2024年8月成長近3成。

韓國產業通商資源部指出，出口激增主要受到中國需求強勁和晶片豁免關稅所帶動。

韓國其他關鍵出口商品中，汽車與造船同樣表現亮眼。汽車出口達到55億美元，船舶出口則為31.4億美元，雙雙改寫歷年8月最佳紀錄。

在強勁數據帶動下，韓國8月整體出口達到584億美元，創下歷年同月新高。但在關稅衝擊鋼鐵、汽車與機械出口下，韓國8月對美國出口較去年同期減少12%，下滑至87.4億美元。

美國總統川普7月宣布，美國和韓國達成一項全面且完整的貿易協議，美國同意對韓國徵收15%的關稅，比先前宣布的25%稅率低了10個百分點。不過，鋼鐵和鋁等部分主要出口商品仍維持50%的進口關稅。

韓國產業通商資源部部長官金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）在聲明中表示，「儘管面臨著美國關稅政策等艱難的外部條件」，這些亮眼的出口數據反映出「我國企業強大競爭力與出口決心所帶來的成果」。

金正寬說：「為了將美國關稅措施對中小企業造成的損害降至最低，政府將在9月初公布一項三管齊下的支持計畫。」

關稅 川普

延伸閱讀

關稅影響無薪假新增近千人！製造業衝擊超大...推升總人數首破3千人

美國用油需求強勁 油價低檔有撐

美媒：川普賭最高法院關稅裁決 全案可能拖至明年

川普對等關稅違法 牽動談判

相關新聞

南韓8月出口繼續展現韌性 關稅衝擊恐逐步顯現

在半導體和汽車強勁出貨帶動下，南韓8月出口依然穩健，在美國全面加徵關稅之下，製造業仍展現韌性。

川普對等關稅違法 牽動談判

彭博資訊分析，在美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法後，引發美國貿易夥伴的「迷茫與困惑」，並且可能牽動這些貿...

川普關稅恐違法 各國在談判桌上找到喘息翻轉契機？

美國聯邦巡迴上訴法院8月29日裁決，美國總統川普上任後實施的大部分關稅違法，嚴重打擊川普政府對外談判的公信力。儘管川普政府可上訴最高法院，或援引其他法律，但都需要花時間且有所限制，而一些僅與美國達成口頭協議的貿易夥伴，例如日本、南韓和歐盟，以及尚未與美國達成協議的中國和印度，都可能停聽看，不急著讓步。台灣也尚未與美方達成協議，而川普關稅的命運懸而未決，即便達成協議，也別急著簽署文件。

川普關稅反促中俄印結盟 學者：美助中提升全球影響力

在川普總統恃強顛覆國際秩序之際，全球另外三個強國正齊聚一堂，商討如何應對美國。俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪將一同出席31...

川普新關稅合法性、Fed控制權…美經濟命運落最高院手中？

聯邦巡迴上訴法院29日裁定，川普不得動用緊急權力大規模徵收關稅；另一宗官司則挑戰了川普總統開除聯準會理事庫克(Lisa ...

「川普解語人」撐不住了？這國與美蜜月期快玩完 專家：只能聽話

紐約時報30日報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）多次化解與美國總統川普的緊張談判，一度被譽為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。