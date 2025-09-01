南韓8月出口繼續展現韌性 關稅衝擊恐逐步顯現

在半導體和汽車強勁出貨帶動下，南韓8月出口依然穩健，在美國全面加徵關稅之下，製造業仍展現韌性。

南韓海關周一公布，8月出口成長1.3%，雖低於上個月增幅5.8%，但若以工作天數計算，8月出口也成長5.8%。進口衰減4%，貿易順差達65億美元。

這已是南韓出口連續三個月成長，為仰賴出口的經濟帶來一點喘息。不過這股動能恐怕維持不久，因為在關稅調高前提前出貨的效應預料將逐漸消退，半導體產品可能面臨的新關稅，也威脅後續動能。

所幸7月底和華府達成貿易協議，讓南韓製造商躲過最壞情境，川普總統原本揚言要對南韓進口貨品課徵25%關稅。

不過，新關稅稅率定在15%，也形同宣告結束雙邊貿易協定下數十年來的零關稅體制。南韓央行上周警告，關稅衝擊將透過貿易、金融市場和企業信心擴散。首當其衝的將是貿易，因為成本上升侵蝕競爭力，加上美國需求轉弱，對美出口勢必縮減。

南韓央行總裁李昌鏞上周表示，儘管美國加徵關稅，出口仍優於預期，主要受惠於半導體和汽車。他說，出口成長讓今年GDP成長率預測上修約0.2個百分點，但他也提醒久而久之關稅影響會加劇。央行維持2026年成長率預測在1.6%。

李昌鏞上周四在央行利率會議後對記者說：「雖然市場對半導體關稅有所疑慮，但目前這波半導體景氣循環的回升，比我們原先預期更持久。若出口維持強勁，將能為經濟帶來額外支撐。」

半導體占出口約1/5，8月外銷成長27%，連續六個月成長。

不過，南韓8月對美出口衰減12%，對中國大陸出口也下滑2.9%。