川普對等關稅違法 牽動談判
彭博資訊分析，在美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法後，引發美國貿易夥伴的「迷茫與困惑」，並且可能牽動這些貿易夥伴的談判策略，選擇先「以拖待變」。
上訴法院維持國際貿易法院5月的判決，也就是川普的對等關稅逾越了1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所賦予的權限，但給予寬限期，關稅可維持到10月14日，並暗示未來的強制令可能僅適用於實際提請訴訟方。
最新裁定暗示，即使未來禁止對等關稅也可能僅適用本案實際提請訴訟方。專家分析，儘管川普政府害怕的情況成真，美國主要貿易夥伴陷入困惑仍在觀望，中國大陸猶豫談判是否讓步，日韓似尚未簽定書面協議將放慢腳步，被課50%關稅的印度現在「肯定在慶祝」。
曾任美國貿易談判代表多年的亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任柯特勒認為，美國的貿易夥伴肯定感到「迷茫與困惑」。
她說，被課徵50%關稅的印度肯定欣喜不已，中國大陸「必然在權衡於後續談判做出讓步立場」，歐盟要推動內部批准美歐貿易協議的前景也成問號，僅與美方僅達成口頭協議的日韓，則可能選擇在美國的訴訟結果明朗前，先放慢步伐，同時繼續敦促美國降低汽車關稅。
