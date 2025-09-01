川普對等關稅違法 牽動談判

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

彭博資訊分析，在美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法後，引發美國貿易夥伴的「迷茫與困惑」，並且可能牽動這些貿易夥伴的談判策略，選擇先「以拖待變」。

上訴法院維持國際貿易法院5月的判決，也就是川普的對等關稅逾越了1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所賦予的權限，但給予寬限期，關稅可維持到10月14日，並暗示未來的強制令可能僅適用於實際提請訴訟方。

最新裁定暗示，即使未來禁止對等關稅也可能僅適用本案實際提請訴訟方。專家分析，儘管川普政府害怕的情況成真，美國主要貿易夥伴陷入困惑仍在觀望，中國大陸猶豫談判是否讓步，日韓似尚未簽定書面協議將放慢腳步，被課50%關稅的印度現在「肯定在慶祝」。

曾任美國貿易談判代表多年的亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任柯特勒認為，美國的貿易夥伴肯定感到「迷茫與困惑」。

她說，被課徵50%關稅的印度肯定欣喜不已，中國大陸「必然在權衡於後續談判做出讓步立場」，歐盟要推動內部批准美歐貿易協議的前景也成問號，僅與美方僅達成口頭協議的日韓，則可能選擇在美國的訴訟結果明朗前，先放慢步伐，同時繼續敦促美國降低汽車關稅。

關稅 川普

延伸閱讀

川普加強掌控打擊移民 芝加哥市長轟政府「行為失控」拒配合

川普新關稅合法性、Fed控制權…美經濟命運落最高院手中？

馬克宏、梅爾茨 擔心川普又被普亭耍了

「快速遣返」無證客 聯邦法官裁定違憲 打擊川普大規模驅逐計畫

相關新聞

川普對等關稅違法 牽動談判

彭博資訊分析，在美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法後，引發美國貿易夥伴的「迷茫與困惑」，並且可能牽動這些貿...

川普關稅恐違法 各國在談判桌上找到喘息翻轉契機？

美國聯邦巡迴上訴法院8月29日裁決，美國總統川普上任後實施的大部分關稅違法，嚴重打擊川普政府對外談判的公信力。儘管川普政府可上訴最高法院，或援引其他法律，但都需要花時間且有所限制，而一些僅與美國達成口頭協議的貿易夥伴，例如日本、南韓和歐盟，以及尚未與美國達成協議的中國和印度，都可能停聽看，不急著讓步。台灣也尚未與美方達成協議，而川普關稅的命運懸而未決，即便達成協議，也別急著簽署文件。

川普關稅反促中俄印結盟 學者：美助中提升全球影響力

在川普總統恃強顛覆國際秩序之際，全球另外三個強國正齊聚一堂，商討如何應對美國。俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪將一同出席31...

川普新關稅合法性、Fed控制權…美經濟命運落最高院手中？

聯邦巡迴上訴法院29日裁定，川普不得動用緊急權力大規模徵收關稅；另一宗官司則挑戰了川普總統開除聯準會理事庫克(Lisa ...

「川普解語人」撐不住了？這國與美蜜月期快玩完 專家：只能聽話

紐約時報30日報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）多次化解與美國總統川普的緊張談判，一度被譽為...

川普關稅違法！美媒揭裁決藏1伏筆 中日韓歐可能下一步曝光

彭博資訊報導，美國聯邦上訴法院29日裁定，總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法，白宮遭遇重大挫敗。然而，最新裁定暗示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。