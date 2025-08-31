紐約時報30日報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）多次化解與美國總統川普的緊張談判，一度被譽為「川普解語人」，但知情人士透露，她似乎快要頂不住美方不斷追加新條件，「感到筋疲力盡」，墨西哥與美國的蜜月期似乎快玩完。但專家指出，薛恩鮑姆恐怕沒得選，現實是墨國經濟高度依賴美國，不聽從美方的下場恐怕更加不利。

經過數月談判與讓步，薛恩鮑姆被外界視為「川普解語人」，總能在與川普緊張交鋒後緩取片刻緩解。川普甚至在今年初公開稱「很喜歡她」，並一再延長對墨西哥關稅的寬限期。川普7月31日宣布，對部分墨西哥輸美商品徵收25%關稅的措施延長90天，原本預告提高到30%的新關稅，至少延後3個月實施。

然而，後續川普一連串施壓讓美墨蜜月期急速降溫，從派兵邊境、威脅重稅到將毒梟列為恐怖組織，迫使墨西哥不斷讓步。

四名接近墨西哥政府人士透露，薛恩鮑姆似乎已筋疲力盡，她與內閣成員一致感到挫敗，認為雖然投入大量時間與心力回應華府的高要求，但似乎永遠無法滿足美方。

薛恩鮑姆自2024年10月上任至今，加強打擊毒品集團，逮捕超過3萬名重罪犯。在她任內，墨西哥謀殺案減少，毒品查獲量增加，非法越境幾乎停滯。但芬太尼仍持續流入美國。美方也抱怨墨方打擊毒品不力。

美國緝毒局上周宣稱展開美墨「雙邊大膽行動」，薛恩鮑姆立刻駁斥是誇大合作，稱僅是美方培訓4名墨西哥警察。不過她同時透露，美墨正商討更廣泛的安全合作，重點是情報共享且必須尊重墨西哥主權，下周她將與訪墨的美國國務卿魯比歐會晤。

前墨西哥官員、華府智庫「美洲對話」墨西哥計畫主任阿貝德（Lila Abed）指出，薛恩鮑姆處於高度困境，「問題在於，沒有明確指標衡量墨西哥是否足夠努力，川普及其團隊隨時能改變標準」。

現實是，墨西哥經濟高度依賴美國，根據墨方數據，雙邊貿易額平均每分鐘就達120萬美元，約台幣3700萬元。

阿貝德質疑：「薛恩鮑姆真的有得選嗎？不聽從美方的後果，對墨西哥政府的前景恐怕更加不利。」