川普關稅違法！美媒揭裁決藏1伏筆 中日韓歐可能下一步曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月23日在白宮簽發行政命令。美聯社
彭博資訊報導，美國聯邦上訴法院29日裁定，總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法，白宮遭遇重大挫敗。然而，最新裁定暗示，即使未來禁止對等關稅也可能僅適用本案實際提請訴訟方。專家分析，儘管川普政府害怕的情況成真，美國主要貿易夥伴陷入困惑仍在觀望，中國大陸猶豫談判是否讓步，日韓似尚未簽定書面協議將放慢腳步，被課50%關稅的印度現在「肯定在慶祝」。

這項訴訟由美國12州及5家企業提起，美國國際貿易法院5月已裁定，川普4月宣布的對等關稅，和2月針對中國、加拿大和墨西哥的關稅，逾越總統權限。川普政府上訴後，聯邦巡迴上訴法院以7比4支持原裁定，但給予寬限期，讓這些關稅可維持到10月14日，並暗示若未來頒布禁令，可能僅適用於那些實際提請訴訟方。

美國亞洲社會政策研究所副主任柯特勒（Wendy Cutler）曾在美國貿易代表署（USTR）任職近三十年，她在領英發文分析：「此刻美國的貿易夥伴肯定暈頭轉向、困惑不已」，她指出，許多國家已與美方達成協議，部分國家還在談判。

柯特勒認為，川普政府擔心的貿易談判風險恐怕成為現實，而被賞50%關稅的印度「肯定在慶祝」，中國則「必然在衡量是否在持續談判中讓步」。

柯特勒談到，歐盟方面推動內部批准協議的進程可能遭受挑戰，日本與韓國顯然與美方僅達成口頭協議、缺乏書面文件，或許會選擇放慢進程，直到美方法律情況更明朗，同時施壓美方降低汽車關稅。

關稅 川普

