若法院終止川普關稅 貝森特警告：美恐將面臨他國報復

美國財政部長貝森特等三位內閣官員在川普政府廿九日提交給華府聯邦巡迴上訴法院的聲明表示，裁定總統川普的全球性關稅違法將嚴重傷害美國外交政策。貝森特警告，此舉恐造成「危險的外交難堪」。

彭博廿九日報導，貝森特和商務部長盧特尼克、國務卿魯比歐的聲明意在支持一項請求，即任何不利川普政府的裁定都應立即暫緩，直到聯邦最高法院作出最終裁定。盧特尼克說，若不如此，將帶來具毀滅性的嚴重後果。

前述三人說，若裁定川普全球性關稅無效，將讓數個月來美國和歐盟、日本、南韓等國貿易談判成果泡湯。貝森特說，川普迅速實施關稅的能力，已阻止其他國家採取相應回應，若中止川普關稅效力，將使美國面臨遭他國報復的風險，因為美國會被視為缺乏能力迅速應對報復措施。

美國國際貿易法院五月已裁定川普回任後開徵的對等關稅，以及針對中國大陸、墨西哥與加拿大的關稅違法，認為關稅權力屬於國會，川普不當宣稱具有國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）授權。聯邦上訴法院廿九日支持原裁定，但暫緩裁定實施，讓川普政府可在貝森特等三人所說的談判期間，繼續威脅實施關稅。

盧特尼克說，關稅已讓外國坐上談判桌，若法院作出不利政府的裁定，將對世界發出一個信號，即美國缺乏決心捍衛自身經濟和國家安全。

魯比歐說，川普就高度敏感的俄烏終戰談判相關情事使用ＩＥＥＰＡ權限，若法院裁定與川普政府作對，可能對進行中的和平談判和人權侵害帶來嚴重後果。