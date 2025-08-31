上訴法院裁定 對等關稅多數違法 川普政府擬上訴

美國聯邦上訴法院廿九日晚間裁定，總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法。川普隨後在社群媒體發文說，該裁定若維持將摧毀美國，未來在聯邦最高法院協助下，美國將透過關稅獲益，讓美國再次富有強大。

美國國際貿易法院五月已裁定，川普四月宣布的對等關稅，和二月針對中國大陸、加拿大和墨西哥的關稅，逾越總統權限。川普政府對此上訴後，聯邦巡迴上訴法院以七比四支持原裁定，但給予寬限期，讓這些關稅可維持到十月十四日，以便川普政府上訴至最高法院。

彭博經濟學家分析，此案幾乎確定將由最高法院定奪，結果可能明年過了大半才揭曉。保守派大法官在該院享六比三人數優勢。華爾街日報廿九日報導，就算該院維持上訴法院裁定，也不會取消川普回任後的所有關稅；汽車、鋼鋁和銅等產業關稅就不受這次裁定影響。

川普廿九日在真實社群發文，用全大寫字母強調所有關稅仍有效，「一個高度黨派色彩的上訴法院，錯誤地宣稱我們的關稅應取消，但他們清楚美國最終勝利」。

川普說，關稅政策取消將為美國帶來大災難、弱化美國財政，美國不能再容忍巨大貿易逆差，和其他國家不公平的關稅及非關稅障礙，這對美國製造商、農民造成很大影響。若前述上訴法院裁定維持，將摧毀美國，大家應謹記關稅是幫助美國勞工、支持美國在地企業的最好工具。

美國憲法規定，國會才擁有向他國課徵關稅的權力。川普則援引一九七七年國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ），宣稱美國對外貿易逆差已構成緊急狀態，授權總統制定關稅政策。

聯邦上訴法院在多數意見書說，ＩＥＥＰＡ雖賦予總統在國家緊急狀態下採取多項行動的重大權力，「但包含徵收關稅、稅負或類似的措施，法律中無明文規定」，該法也未賦予課稅權力，總統若無國會合法授權無權徵稅。該院多數法官認定，川普逾越ＩＥＥＰＡ賦予的權限；仰賴該法實施的百分之十基準關稅，以及對等關稅，乃至對中加墨課徵的芬太尼關稅等一系列額外關稅，都被認定違法。至於汽車等產業關稅，是根據別的國家安全授權，未受影響。